Der besondere Zauber von Relegationsspielen: Wodka, Glatzen und nackte Männer

DAS SPORTGEFLÜSTER

von Dieter Priglmeir schließen

Gut 1000 Zuschauer warteten draußen, doch die Kirchascher Fußballer nahmen in der Kabine erstmal den Wodka raus. „Das war damals in Langengeisling im Aufstiegsspiel gegen Kirchdorf“, erinnert sich Maxi Bals. „Jeder Spieler hat ein oder zwei Stamperl getrunken, weil wir so nervös waren.“

Aufstiegsspiele machen einfach was mit dem Fußball.Es ist das Pokalfinale für den Amateurkicker. Die Zuschauer kommen in Scharen, weil sie das Hop-oder-Top solcher Begegnungen lieben. Den Trainern ist das eher suspekt, weil da alles passieren kann. Zum Beispiel, dass eine mit Ex-Bayernliga-Spielern gespickte Finsinger Mannschaft gegen den FC Inning 1:6 untergeht. „Dabei hatte ich meine Jungs vorher noch gewarnt, die Inninger, die damals von Oliver Hampe trainiert wurden, nicht zu unterschätzen“, erzählt Sebastian Held. „Hat nichts geholfen.“

Richtig spaßig fand bisher auch Hans Bruckmeier die zahlreichen Relegationsspiele eigentlich nicht. „Sie waren sogar ziemlich humorlos“, sagt der Trainerfuchs. Mit dem SV Wörth musste er immer gegen zweite Mannschaften ran. Egal ob Altenerding (damals ein Bezirksligist!), Hallbergmoos oder Moosinning – „alle Gegner waren enorm aufgerüstet, und alle Spiele gingen verloren“, erzählt Bruckmeier. Mit Altenerding gewann er in Hallbergmoos ein Spiel gegen Vatanspor Freising zum Aufstieg in die Kreisliga. Danach ging es rund. „Zum Schluss stand der Zaun nicht mehr“, erzählt Bruckmeier.

Der perfekte Einflüstererwar offenbar der leider kürzlich verstorbene Alfred Patzlsberger. Der FC Eitting hatte zwei Entscheidungsspiele für den Bezirksliga-Aufstieg. „Der Patze hat uns eine halbe Stunde früher zum Treffpunkt an den alten Eittinger Platz beordert“, erzählt Heribert Kronthaler. „Wir machten es uns auf dem Rasen bequem und schlossen die Augen. Auf eine bis dahin noch nie gekannte Art und Weise hat er uns auf das Spiel eingestimmt und stark geredet.“ Das Ergebnis: erst ein 8:3 gegen den TSV Erding , dann ein 3:0 gegen Moosburg. Das war übrigens Anfang der 1980er Jahre, als der Sportsgeist noch ein anderer war, und als …. Ah, stop!

Das ist Käse. Wahren Sportgeist gibt’s auch heute noch. Florian Rupprecht düste vergangenes Jahr nach dem verlorenen Aufstiegsspiel gegen Mauern nach Irland, wo er sich mit der FMG an der Flughafen-Fußball-WM beteiligte. Held, inzwischen Trainer beim SV Wörth, brauchte also einen Ersatz für seinen Torjäger, denn es stand ja noch die Partie gegen Gammelsdorf an. Doch dann rief Rupprecht an: „Kannst du mich am Flughafen abholen?“, bat er seinen Coach. „Flo hatte auf eigene Kosten einen früheren Rückflug gebucht“, erzählt Held. „Mittags ist er gelandet. Am Nachmittag hat er dann das entscheidende Tor geschossen.“

Fachmann für Aufstiegsspiele ist auch Buchs Fußball-Legende Otto Simon. Dreimal erzielte er das entscheidende Tor in der Nachspielzeit: zum Beispiel in Altenerding gegen Isen in der 91. Minute das 4:4 nach 1:4-Rückstand. „Das Elfmeterschießen haben wir gewonnen.“

Ein Happyend hatte es auch für Renate Birnbeck, damals Vereinswirtin des FC Langengeisling, das Aufstiegsdrama gegen die SpVgg Langenpreising. Dabei waren beim Elfmeterschießen sowohl ihr Sohn Andi Birnbeck als auch Schwiegersohn Gerhard Röslmair gescheitert. „Sie wollte sich schon das Leben nehmen“, erinnert sich Röslmair schmunzelnd. Er übertreibt natürlich maßlos. Heute kann er drüber lachen, denn der FCL hat ja damals – das war 1999 – noch gewonnen. Auch über die Glatze, die ihm damals geschnitten wurde.

Nicht nur oben rum blankwaren zwei Fußballer aus der oben erwähnten KSC-Mannschaft. „Die zwei mussten aufgrund einer Wette komplett nackt durch Kirchasch laufen“, erinnert sich Bals. Denn der KSC hatte damals gegen Kirchdorf 1:0 gewonnen. Trotz oder gerade wegen des Wodkas.