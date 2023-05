Fußball anno dazumal: Besser als jede Königskrönung

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Das Sportgeflüster von Dieter Priglmeir © hep

Na, heute lieber auf dem heimischen Fußballplatz oder vor der Glotze wegen King Charles? Belastbare Zahlen werden wir nicht kriegen, deshalb blicken wir auf die letzte Krönung zurück und behaupten: Im Juni 1953 war noch Fußball Trumpf.

Woher wir das wissen? Zum Beispiel, weil die SpVgg Altenerding nicht die Queen auf der Leinwand hatte, sondern zum „Filmvortrag mit Ausschnitten aus den Gruppenspielen zur Deutschen Fußball-Meisterschaft“ einlud. Das stand so in unserer Zeitung. Überhaupt der Merkur: Der hatte eine eigene Pokalrunde für die Herrenmannschaften ausgelobt, in der etwa der FC Eitting Eichenkofen 3:0 besiegte. Nicht allzu überraschend ist, dass da die Namen Brückl und Neudecker unter den Torschützen auftauchten.

Wo wir schon bei Legenden sind: Fred Hartmann ist so eine, die ihr Unwesen in den Strafräumen trieb. 2000 Tore soll der Westfale geschossen haben – alle für seine SpVgg Altenerding, der er die Treue hielt, obwohl der FC Bayern und der VfB Stuttgart angefragt haben sollen.

Oder gehen wir nach Forstern, wo sich ein gewisser Franz Schächer nicht nur als Metzgermeister einen Namen machte, sondern wegen seiner roten Fußballschuhe. Das war in den Fünfzigern gewiss ungewöhnlicher als jene Szene, die aus Hörgersdorf überliefert ist, als im Forsterner Strafraum einige Spieler lagen und in dem Knäuel auch der Ball. Da nahm Forsterns Hans Schauer fünf Meter Anlauf. Gerade wollte er mit voller Wucht in den Haufen schlagen, als jemand aus dem Knäuel jammerte: „Hoit Hanse. I bin aa dabei.“ Legendäre Momente, leider viel zu selten erzählt – im Vergleich zum Königskram.