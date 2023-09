Besuch vom Spitzenreiter: Moosinning steht da, wo Finsing hin will

Von: Helmut Findelsberger

Ins Straucheln gerieten Sepp Weber (r.) und der FC Finsing am Sonntag gegen den FC Eitting (hier Florian Huber) und unterlagen 0:2. Heute soll aber ein Sieg her. © Roland Albrecht

Frühstart in der Kreisliga. Bereits am Donnerstagabend geht es in den achten Spieltag. Um 19 Uhr empfängt der FC Finsing den FC Moosinning 2.

Finsing – „Von bisher vier Landkreisderbys haben wir drei gewinnen können, alle zuhause, und diese Serie wollen wir ausbauen“, meint zumindest Finsings Trainer Thomas Bonnet. „Und die Niederlage am Sonntag in Eitting möchten alle mit vollem Karacho sofort wiedergutmachen.“

Bonnet sieht im FC Moosinning eine eingespielte Mannschaft, „bei der es einfach stimmt, das sieht man“. Das bezieht er auch auf seine Truppe und sieht da noch das möglicherweise zusätzliche Plus durch die Erfahrungen aus der Bezirksliga. Marco Simml fällt erkrankt aus, Christian Hennel ist privat verhindert. „Wir sind auch so gut aufgestellt und wollen an die Tabellenspitze zurück“, stellt der FCF-Coach klar.

Das ständige Wechselspiel setzte sich auch vergangenen Sonntag fort. Jetzt thront Moosinning 2 wieder ganz oben. Der Kampf gegen Walpertskirchen hat Körner gekostet und Spuren hinterlassen. Spielertrainer Manuel Gröber weiß erst am Spieltag, wer einsatzfähig ist. Dienstag wurde trainiert, „da ging es bei mir auch nur eingeschränkt“, berichtet Gröber. Er war am Sonntag nach 70 Minuten ausgepumpt raus, zur Schlussphase wieder aufs Feld, aber kurz vor Schluss angeschlagen endgültig raus. Alex Hofmeister hatte bereits nach 30 Minuten aufgeben müssen, und er wird auch heute ausfallen.

Sebastian Michalak kommt erst am Spieltag vom Urlaub, „das wird wohl nix“, meint Gröber. Der angeschlagene Benedikt Thumbs ist auch fraglich. Dafür ist Marco Esposito endlich wieder fit, und Samuel Hawkins aus dem Kader der Ersten feiert sein Saisondebüt. Gröber zum vorgezogenen Termin: „Der Wunsch kam von uns, am Wochenende wären einige verhindert gewesen.“ fi