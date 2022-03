Derby-Showdown in der Bezirksliga: Moosinning oder Dorfen - Wer holt sich die drei Punkte?

Von: Helmut Findelsberger, Andreas Schuder

Moosinning oder Dorfen - Wer holt sich die drei Derby-Punkte? Helmut Findelsberger und Andreas Schuder haben jeweils fünf Punkte zusammengestellt. © FuPa / Christian Riedel

In der Bezirksliga empfängt der FC Moosinning am Samstag (15 Uhr) den TSV Dorfen zum Derby. Wer gewinnt das Spiel? Wir liefern jeweils fünf Gründe für den Sieg.

Darum gewinnt der FC Moosinning 3:1: Der Stachel aus dem Hinspiel sitzt noch sehr tief

Es gibt fünf Gründe, warum der Sieger nach der 0:5-Hinspielschlappe diesmal nur FC Moosinning heißen kann:

1. Grund – Topbesetzung und das große Ziel vor Augen: Für den Vereinsvorsitzenden Karl Thumbs ist ganz entscheidend „dass fast alle wieder an Bord sind und wir unter allen Umständen noch Zweiter werden wollen“.

2. Grund – Motivation via Presse aus Dorfen: Für zusätzlichen Antrieb wird nach Thumbs’ Ansicht auch sorgen, „dass die Dorfener in der Zeitung nach der Baldham-Niederlage getönt haben, dass sie jetzt nach Moosinning fahren und sich da die drei Punkte holen werden“.

3. Grund – der Kader: Nach einer Woche Pause ein breit und top aufgestellter Kader. Trainer Christoph Ball kann personell fast aus dem Vollen schöpfen, „wenn nicht noch was kurzfristig passiert, was man dies in Corona-Zeiten nie ausschließen kann“. Bis auf Angreifer Thomas Auerweck und Ersatzkeeper Daniel Auerweck sind alle fit. Wieder voll einsatzfähig sind Kapitän Johannes Volkmar und Stefan Haas.

4. Grund – die Lehren aus dem Hinspiel und die Serie seitdem: Die Schlappe ist zwar für Trainer Ball „erledigt, aber dafür sollte man meinen, dass jetzt alle wissen, wie man gegen Dorfen spielen muss. „Wir sind gewappnet, haben die Zuschauer hinter uns. Also: Dorfen kann kommen“. Seit dem Dorfen-Spiel hat der FCM in zwölf Spielen acht Siege bei drei Remis eingefahren und nur in Freilassing eine Niederlage kassiert.

5. Grund – der Hinspiel-Ärger: Wenn alle die Hinspielniederlage noch so wurmt, wie Abteilungsleiter Rupert Lanzinger, kann es nur einen Sieger geben, und der heißt Moosinning. „Dieses 0:5 ärgert jeden, ob auf oder neben dem Platz, und das wollen sicher alle gerade biegen“, sagt Lanzinger. (Helmut Findelsberger)

Strunk, Pfanzelt; Cetinkaya, Eschbaumer, Schmid, Stauf, Volkmar, G. Ball, Bartl, Haas, Jakob, Lanzinger, Mäx Lechner Reiser, Sassmann, Werndl, A. Auerweck, Kollmannsberger, Maxi Lechner, Treffler

Darum gewinnt der TSV Dorfen 3:1: Außergewöhnliche Stärke in den Top-Spielen

Fünf Gründe sprechen für einen Auswärtssieg des TSV Dorfen:

1. Grund – die Bilanz: Seit 2010 gelang Moosinning kein Pflichtspielsieg mehr gegen Dorfen. Auch an das letzte Spiel gegen die Dorfener erinnert man sich in Moosinning nicht gerne. In der Hinrunde wurde der FCM mit 5:0 Toren in Dorfen abgeschossen.

2. Grund – die Topspiel-Stärke: In den Partien gegen die aktuelle Top drei der Liga konnte der TSV Dorfen sechs von neun möglichen Punkten holen. Und auch gegen den Spitzenreiter aus Forstinning verlor man nur knapp. Die Mannschaft um Coach Deißenböck weiß, wie man Spitzenspiele bestreitet.

3. Grund – Wiedergutmachung: Die Niederlage unter der Woche in Baldham wurmt die Dorfener gewaltig. Um weiterhin Kontakt zur Tabellenspitze halten zu können, muss man nun Vollgas im direkten Duell geben. Und wozu eine gereizte Dorfener Mannschaft fähig ist, hat man im Hinspiel gesehen. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge gegen Saaldorf und Langengeisling zerlegte der TSV anschließend die Moosinninger Mannschaft.

4. Grund – der Kader: Der TSV Dorfen kann personaltechnisch derzeit nahezu aus dem Vollen schöpfen. Dabei könnten laut Markus Wetzel, Sportlicher Leiter des TSV, auch Jakob Gritto und Daniel Roppert wieder in den Kader aufgenommen werden. Gritto ist nach überstandener Coronainfektion zurück, und Roppert ist nach abgeschlossenem Aufbautraining heiß auf sein Debüt. Einzig der weiterhin kränkelnde Andreas Hartl fehlt den Dorfenern.

5. Grund – Glückstag Samstag: Vier Ligaspiele hat der TSV Dorfen diese Saison an einem Samstag bestritten, drei davon konnte er gewinnen und schoss dabei im Schnitt drei Tore. Lediglich Ligaprimus Forstinning konnte an einem Samstag gegen Dorfen punkten. (Andreas Schuder)

Wolf (Huge), Bauer, Gritto (?), Haenle, Hellfeuer, Hönninger, Mutlu, Feckl, Heilmeier, Roppert (?), Linner, Rachl, M. Zöller, Drimmel, Friemer, Thalmaier, Zander, F. Zöller