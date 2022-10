Nullnummer zwischen Finsing und Dorfen: „Es hätte auch 4:4 ausgehen können“

Schiedlich-friedlich endete das Kreisderby zwischen Finsing (weiße Trikots) und Dorfen torlos. Beide hatten allerdings genügend Chancen. Danach traf man sich noch im FCF-Vereinsheim zu Bier und Bundesligafußball. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Der FC Finsing bleibt auch nach dem 0:0 gegen den starken Lokalrivalen aus Dorfen auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Bezirksliga.

Finsing – In der Tabelle findet die gute Leistung, die der FC Finsing am Freitag beim 0:0 gegen den favorisierten Lokalrivalen TSV Dorfen geboten hat, noch keinen sichtbaren Niederschlag: Die Mannschaft von Trainer Bernd Häfele bleibt auf dem vorletzten Rang. Wie wichtig der eine Zähler trotzdem auch für das Punktekonto war, machen die Ergebnisse der unmittelbaren Konkurrenz deutlich.

„Die Mannschaft hat eine sehr gute Reaktion gezeigt und richtig gut gekämpft.“

Noch bedeutender war das torlose Remis nach der 0:6-Schlappe in Waldperlach freilich für die Moral. „Die Mannschaft hat eine sehr gute Reaktion gezeigt und richtig gut gekämpft“, so Co-Trainer Stefan Gasda, der von einem Spiel sprach, das trotz der Nullnummer einen guten Unterhaltungswert hatte: „Das Spiel hätte auch 4:4 ausgehen können.“

Das erste ganz dicke Ding hatte der Finsinger Andre Huber nach rund 20 Minuten, als er einen Kopfball aus drei Metern über den Kasten setzte – das hätte der Führungstreffer für die Hausherren sein können. Auf der anderen Seite meldete sich auch der Tabellenfünfte nach etwa einer halben Stunde in der Person von Gerhard Thalmeier zu Wort, dessen Kopfball aber von Keeper Philipp Strunk entschärft wurde.

Die klarste Chance verpasste dann aber erneut Andre Huber, der fünf Minuten vor der Pause mit seinem starken linken Fuß aus elf Metern zum Abschluss kam, aber in Gäste-Torhüter Alexander Wolf seinen Meister fand. Gasda: „Da hätten wir in Führung gehen müssen. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft, die den ersten Treffer erzielt hätte, auch als Sieger vom Platz gegangen wäre.“ Armin Feckl, in Vertretung für Dorfens Coach Christoph Deißenböck, räumte ein: „Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, unser Spiel zum Abschluss zu bringen. Da wären schon vier, fünf Umschaltsituationen gewesen, aber da wurde der Pass nicht sauber gespielt. Finsing hat wirklich richtig gute Chancen gehabt.“

Schöner Abschluss: Gemeinsam Bier und Fußball nach dem Spiel

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, doch in der 71. Minute setzte Florian Hölzl einen Freistoß an den Innenpfosten. Im Gegenzug ließ aber Thalmeier zwei Finsinger stehen und traf aus 16 Metern die Latte – irgendwie schienen beide Tore wie vernagelt. Und so brachte auch ein Kopfball der Gäste in der Nachspielzeit nichts mehr ein, weil Strunk auf dem Posten war.

„Wir haben jetzt den Grundstein gelegt und müssen in den nächsten Wochen eine Serie starten“, so Gasda, der sich über den kameradschaftlichen Ausklang des Abends freute: „Die Dorfener sind danach noch sitzen geblieben, wir haben noch ein Bier getrunken und Fußball geschaut. So soll es sein.“ (MICHAEL BUCHHOLZ)