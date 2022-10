Im Morast steckengeblieben: Bittere FCL-Niederlage in Buchbach

Nach dem Überraschungssieg gegen Srbija München wollen die Langengeislinger um Spielertrainer Maxi Hintermaier (Mitte) direkt nachlegen. © Christian Riedel

Durch die Niederlage beim TSV Buchbach II ist der FC Langengeisling nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz der Bezirksliga entfernt.

Langengeisling – Der FC Langengeisling musste nach einem wilden Spiel eine 1:2-Niederlage bei der U23 des TSV Buchbach quittieren und hat jetzt nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Relegationszone.

„Da wäre es auf jeder Wiese besser gewesen.“

„Der Platz war Wahnsinn. Aber unser Konzept ist aufgegangen, wir haben die Räume eng gemacht und haben dann Konter gefahren“, sagte Buchbachs Coach Yüksel Acipinar, während FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier stöhnte: „Ich habe noch nie auf einem tieferen Platz gespielt, das hat alles getoppt, man ist ja praktisch kaum vom Fleck gekommen. Da wäre es auf jeder Wiese besser gewesen.“

Die Hausherren hatten das Glück, dass sie bereits nach vier Minuten in Front gingen: Stefan Perovic köpfte eine Ecke von Léon Schmit am zweiten Pfosten in die Maschen, so dass sich die Buchbacher in der Folge hauptsächlich auf die Verteidigung der eigenen Burg konzentrieren konnten. „Wir haben mehr vom Spiel gehabt und waren immer wieder über die Außenpositionen im Ansatz gefährlich“ so Hintermaier. Die Rot-Weißen ließen den Gegner in den ungefährlichen Räumen gewähren, machten dann aber dicht. Keeper Felix Seemann wurde im ersten Abschnitt nur zwei Mal geprüft, hielt seinen Kasten aber sauber. Umgekehrt legten die Buchbacher in der 42. Minute nach einem Steckpass aus dem Mittelfeld auf Daniel Brandwirth den zweiten Treffer nach: Mattera grätschte die Hereingabe von Brandwirth aus sechs Metern über die Linie.

Tumult nach dem Abpfiff und zwei Verletzte

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Nickligkeiten auf beiden Seiten zu, Langengeisling mühte sich ab, die Aktionen waren aber meist brotlos, ehe Maxi Maier nach gutem Querpass von Kilian Kaiser verkürzte (68.). Jetzt witterten die Gäste Morgenluft, und in der 80. Minute hätte Hintermaier mit seinem starken linken Fuß den Ausgleich erzielen müssen, versemmelte aber die Chance nach Ecke von Marcel Geigerseder und Kopfball-Ablage von Michael Falthauser. „Den muss ich machen“, gestand auch der FC-Spielertrainer.

In der turbulenten Schlussphase brachte Schiedsrichter Quirin Wildhagen die Emotionen nicht mehr unter Kontrolle, nach dem Abpfiff kam es zu Tumulten, ehe sich die Gemüter beruhigten. Nicht nur die Niederlage schmerzt den FCL: Lucas Seeholzer musste mit Verdacht auf Nasenbeinbruch vom Platz, und Florian Rupprecht hat sich wohl eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen. (MICHAEL BUCHHOLZ)