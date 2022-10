Dritter Sieg in Folge: FC Moosinning gewinnt auch gegen den TuS Raubling

Teilen

Wegweisendes Duell: Moosinnings Trainer Christoph Ball (M.) und sein Team gewinnen gegen den TuS Raubling. © Christian Riedel

Das verdiente 3:0 (1:0) beim TuS Raubling war für den FC Moosinning der dritte Sieg in Folge. Die Gelb-Schwarzen freuen sich nun auf das Topspiel gegen Tabellenführer TSV Kastl.

Moosinning - Nach den Schlagzeilen im Vorfeld waren beide Teams vor Spielbeginn erst einmal darauf bedacht, in einem klärenden Gespräch die Brisanz aus der Partie zu nehmen, was beiden Trainern auch gelang. Die Partie verlief äußerst fair, die Raublinger Personalsorgen lösten sich größtenteils in Wohlgefallen auf, und FCM-Coach Christoph Ball schickte dieselbe Anfangsformation wie gegen Töging ins Rennen.

Auerweck bringt den FCM in Führung

Die Gelb-Schwarzen übernahmen schnell die Initiative, kamen gegen gut organisierte Gastgeber aber kaum zu Abschlüssen. Die beste Möglichkeit hatte Kapitän Johannes Volkmar, aber sein Kopfball nach einer Ecke von Stefan Haas wurde eine Beute von Keeper Maxi Wunderlich. Besser machten es die Gelb-Schwarzen in der 21. Minute, als Georg Ball auf halblinks zu Thomas Auerweck durchsteckte und dieser zum 1:0 einschoss.

Ball prüfte mit einem weiteren Schuss Wunderlich, während Haas die Kugel knapp übers Raublinger Tor jagte. Die letzte Viertelstunde vor der Pause gehörte den Raublingern, ein Schuss von Stefan Unsicker, der rechts oben am Moosinninger Kasten vorbei ging, blieb aber die einzige Ausbeute.

FC Moosinning: Ulitzka krönt tolle Leistung mit eigenem Tor

Auch im zweiten Abschnitt enttäuschte der Aufsteiger keineswegs, aber die FCM- Defensive stand sicher und so musste sich Keeper Aaron Siegl nur bei einer flachen Hereingabe lang machen und vor einem Angreifer klären.

Moosinning hingegen spielte nun mehrere Konter über rechts, doch weder Alex Auerweck nach Zuspiel von Haas (55. Minute), noch Fabi Ulitzka nach Zuspiel von Chrissie Kollmannsberger (65. Minute) brachten die Kugel im Kasten unter.

Kurz darauf durfte sich erneut Haas versuchen, und auch Volkmar und Ulitzka scheiterten frei vor dem Tor. Das 2:0 fiel in der 77. Minute: Lukas Treffler passte zu Stefan Haas, dieser spielte hinter den Rücken der Abwehr zu Thomas Auerweck. Raublings Keeper war gegen den Linksschuss machtlos. Michael Gruber prüfte in der 80. Minute mit einem Freistoß noch einmal Siegl, den Schlusspunkt aber setzten die Moosinninger. Alim Calis spielte auf halbrechts in den Lauf zu Ulitzka, der seine tolle Leistung mit einem Schuss ins lange Eck zum 3:0 Endstand krönte. (Karl Thumbs)