Führungstreffer beim Startelf-Debüt: FC Schwaig siegt gegen Neubeuern

Allen Grund zum Jubel hatten die Schwaigerinnen (schwarz, v. l.) Marie Jell, Julia Kraus, Lisa Maier, Chrissy Lommer und Vroni Rupprecht nach dem 4:2-Sieg über den SV Neubeuern. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Die Damen des FC Schwaig konnten am Wochenende gegen den TSV Neubeuern einen 4:2-Sieg einfahren. Julia Kraus kam zu ihrem ersten Tor im Schwaiger-Trikot.

Schwaig – Nachdem die Fußballerinnen des FC Schwaig in ihren ersten zwei Bezirksligaspielen zwar zehn Tore geschossen, aber auch ebenso viele kassiert hatten, nutzte das Trainerteam das spielfreie Wochenende, um speziell an der Ausdauer und am Defensivverhalten zu arbeiten. Das sollte sich im Spiel gegen den TSV Neubeuern auszahlen. Am Ende siegte der Aufsteiger 4:2.

Wegen zahlreicher Ausfälle im Mittelfeld war die etatmäßige linke Verteidigerin und Kapitänin Chrissy Lommer zu Vroni Rupprecht ins zentrale Mittelfeld gerückt und machte ihre Sache überragend. Für die kurzfristig ausgefallene Sophia Buchhauser rückte die junge Julia Kraus erstmals in die Startelf.

Kraus ebnete mit 1:0 den Weg zum Sieg

Der Youngster rechtfertigte die Nominierung bereits in der 5. Minute mit einem herrlichen Heber aus zwölf Metern zur 1:0-Führung. Doch die körperlich und läuferisch starken Gäste hielten gut dagegen und kamen zu ersten Möglichkeiten, die Nina Aigner im Schwaiger Tor vereitelte. In der 27. Minute aber nutzte Sophia Stadler einen Fehler im Schwaiger Spielaufbau zum Ausgleich.

Doch nur sechs Minuten später brachte Lisa Maier nach einem tollen Pass von Marie Jell hinter die Abwehrkette die Schwaigerinnen wieder in Führung. Coolness und Effektivität vor dem Tor bewies Emily Grimes nur vier Minuten später, als sie auf 3:1 erhöhte.

Nach dem Seitenwechsel blieb Schwaig weiter überlegen, und Maier besorgte in der 56. Minute nach toller Vorarbeit von Nadine Kutscher das 4:1. Die Gäste versuchten, mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen, doch Schwaig stand defensiv gut und hatte durch Kraus noch einige hochkarätige Torchancen. DerTreffer zum 2:4 in der 78. Minute durch Katharina Heiß war dann gleichzeitig der Endstand dieser Partie. „Wir sind mit dem zweiten Sieg in der Bezirksliga absolut im Soll, und ich bin heute sehr stolz, vor allem wie die Mannschaft als Team aufgetreten und jede für jede gekämpft hat“, sagte Chefcoach Manfred Buchhauser. (Rainer Hellinger)