Moosinning und Bartl schielen nach oben - Verletzungssorgen in der Defensive

„Not macht erfinderisch“

Moosinning gastiert am Sonntag in Manching. Der Schwung vom vergangenen Wochenende, als die Schwarz-Gelben einen 3:0-Sieg gegen Tabellenführer Kammerberg feierten, soll mitgenommen werden.

In der Verteidigung ist Trainer Helmut Lucksch erneut gezwungen, zu improvisieren. Der souveräne Sieg gegen Kammerberg bringt Lucksch bis heute ins Schwärmen: „Das war schön anzusehen. Wir haben eine sehr abgeklärte, solide und konzentrierte Leistung gezeigt.“ Die Fehlerrate wurde, im Vergleich zu den Wochen davor, gewaltig nach unten geschraubt. Das abhanden gekommene Selbstvertrauen ist wieder zurück in Moosinning. Am Sonntag wird gefragt sein, „immer im richtigen Zeitpunkt eine Schippe draufzupacken“ – wie gegen Kammerberg.

„Konkurrenz belebt das Geschäft“

In der Innenverteidigung wird wieder Tobi Bartl auflaufen, der seine Stärken sonst in der Offensive einbringt. „Not macht erfinderisch“, erklärt Lucksch, dessen Hintermannschaft aufgrund von Verletzungen immer weniger aus ausgebildeten Verteidigern besteht. Im Angriff herrscht dagegen ein Überschuss. Und Lucksch kann bestens damit leben, die Qual der Wahl zu haben: „Konkurrenz belebt das Geschäft“, weiß er und hofft auf weitere Tore von Maxi Lechner, der sich gegen Kammerberg mit einem Doppelpack warmgeschossen hat.

Manchings Formkurve zeigt nach unten

Einen unangenehmen Gegner erwartet Lucksch mit Manching. „Das ist eine stabile Mannschaft, die auch Tore schießen kann“, analysiert er. Nach einem starken Saisonstart und vier Siegen in den ersten fünf Begegnungen, darunter ein 14:0-Kantersieg gegen Schlusslicht Türk Ingolstadt, ist die Luft in Manching raus. Vier Spiele ohne Sieg und zwei Heimpleiten in Serie ließen den Sportverein auf den achten Tabellenplatz abrutschen. „Die Tagesform wird, wie so oft, entscheidend sein“, glaubt Lucksch. In der Bezirksliga könne nämlich sowieso jeder jeden schlagen.

Dennis Stauf ist zurück aus dem Urlaub. Für zahlreiche Langzeitverletzte kommt die Partie zu früh. In den kommenden Wochen sollte sich das Moosinninger Lazarett aber nach und nach lichten.