Unangenehme Reise für Moosinning: Auswärtsspiel beim TSV Siegsdorf

Moosinning ist zwar Tabellenführer. Die Spiele gegen Siegsdorf waren allerdings immer relativ knapp. © mb.presse / Butzhammer

Zum 8. Spieltag der Bezirksliga Ost empfängt Siegsdorf den FC Moosinning. Die letzten Duelle konnte der FC immer nur knapp für sich entscheiden.

Moosinning – Nach zwei Remis in den Spitzenspielen gegen Saaldorf und Dornach ist der FC Moosinning am Samstag (15 Uhr) in der Bezirksliga Ost heiß auf einen Dreier. Es geht zum heimstarken TSV Siegsdorf, und Trainer Christoph Ball weiß: „Die Spiele dort waren in der Vergangenheit immer knapp.“

Für die Mannschaft von Trainer Franz Huber stehen drei Siege und drei Niederlagen zu Buche. Damit liegt Siegsdorf, das den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben hat, auf Rang neun. Das Team hat in sechs Spielen neun Treffer erzielt und nur sieben Gegentore kassiert – der drittbeste Wert nach Dornach und Töging. „Das ist eine eingespielte Mannschaft, die gerade auf ihrem kleinen Platz ihre Stärken hat“, so Ball, der sich auf einen robusten Gegner einstellt.

„Nur, wenn wir unsere Leistung 100-prozentig abrufen können, ist da ein Dreier drin.“

„Nur, wenn wir unsere Leistung 100-prozentig abrufen können, ist da ein Dreier drin. Gegen Dornach habe ich schon einige Sachen gesehen, die mir nicht gefallen haben. Da waren wir nach dem Schlusspfiff eigentlich alle stinkig. Diese Fehler müssen wir abstellen, da muss jeder an sich arbeiten. Und wir müssen vor allem auch unsere Chancen, die wir gegen Dornach reichlich hatten, besser nutzen.“ Und: „Natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau. Man sieht schon Fortschritte im Training, aber insgesamt noch zu selten.“

Zurück nach seinem Engagement auf dem Erdinger Volksfest ist Florian Jakob, auf der anderen Seite ist Mats Behrens beruflich verhindert. Neben den Langzeit-Verletzten Johannes Volkmar und Matthias Eschbaumer fehlen weiterhin Lukas Winhart und Angreifer David Kamm.

Immer mehr Anschluss an das Niveau der Liga findet Neuzugang Dylan Agbarha. Ball: „Man hat gesehen, dass er vorher unterklassig gespielt hat, aber er gewöhnt sich mehr und mehr an das Tempo.“ Los geht es für den FCM heute mit dem Bus um 11.30 Uhr. „Wir haben noch einige Plätze frei“, hofft Ball auf regen Zuspruch. (buc)

Tipp: 2:1 für Moosinning

FCM-Kader

Siegl, D. Auerweck; Buttstedt, Stauf, Lanzinger, Bagci, C. Ball, Haumann; Haas, Jakob, Reiser, T. Auerweck, Fitzpatrick, Ulitzka, Rösl, Werndl; Lechner, A. Auerweck, Agbarha