FC Langengeisling kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit: „Dann kam es wie immer“

Von: Wolfgang Krzizok

Der FC Langengeisling musste den Ausgleich in der letzten Minute hinnehmen. © Christian Riedel

Vor der Partie beim SV Waldperlach wäre der FC Langengeisling wohl mit dem 2:2 (1:1) zufrieden gewesen, und die gesamte Spielzeit betrachtet, war das Remis auch gerecht.

Langengeisling – Aber nach dem Schlusspfiff ärgerten sich die Geislinger trotzdem über zwei verschenkte Punkte, denn der Ausgleichstreffer der Münchner fiel in der Nachspielzeit.

Die personellen Sorgen des FC Langengeisling waren noch größer geworden. Der ohnehin schon kleine Kader wurde kurzfristig nochmal dezimiert, Ömer Altinisik hatte sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und konnte nicht mit nach München fahren: Somit saßen neben Torwart Christian Bernhardt mit Lucas Seeholzer, Michael Faltlhauser und David Riederle nur noch drei Feldspieler auf der Bank. Zum Vergleich: Die Waldperlacher konnten acht Auswechselspieler aufbieten.

Den Waldperlachern gehöte dann auch die Anfangsphase, und nach drei Minuten musste FCL-Keeper Christian Brader zum ersten Mal retten. Dann aber waren die Geislinger an der Reihe. Nach zehn Minuten kam Markus Obermaier zum Abschluss, brachte den Ball jedoch nicht im Gehäuse der Münchner unter.

Besser machte er es in der 17. Minute. Nach einer schönen Kombination über die recht Seite brachte Maxi Birnbeck den Ball nach innen, Kilian Kaiser ließ ihn durch die Beine, und der hinter ihm postierte Obermaier vollstreckte zum 1:0 für die Gäste.

Waldperlach wurde jetzt stärker und kam nach einer halben Stunde zum 1:1. Nach einer weiten Flanke auf die rechte Seite kam der Ball scharf nach innen, und Curtis Taverna brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten. Die Viertelstunde vor der Pause gehörte dann klar den Platzherren, und Brader musste bei sehr guten SVW-Chancen einigemale sein ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern.

Nach der Pause musste der verletzte Fabian Aigner in der Kabine bleiben, ihn ersetzte Faltlhauser. Und auch Hannes Dornauer musste angeschlagen passen, für ihn kam David Riederle. „Die beiden Einwechselspieler haben super gespielt“, schwärmt Maier. „Und wir sind sehr gut aus der Halbzeit rausgekommen.“

Jetzt bestimmten die Geislinger die Partie und gingen nach einer guten Stunde, laut Maier, „völlig verdient“ in Führung. Ein Zuspiel von der linken Seite verlängerte Maxi Birnbeck zum 2:1 ins lange Eck. „Danach hatten wir durchaus Chancen zum 3:1 und haben auf der anderen Seite wenig zugelassen“, berichtet Langengeislings Sportlicher Leiter und fügt zerknirscht an. „Doch dann kam es wie immer: Wir fressen noch ein Gegentor.“ In der ersten Minute der Nachspielzeit kam ein Waldperlacher Freistoß nach innen, den Efrem Yohannes unhaltbar zum 2:2 ins lange Eck verlängerte. (Wolfgang Krzizok)