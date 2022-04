FC-Moosinning: „Wir sind zurecht nur Dritter“ - Diego Contento trainiert bei Gegner Aschheim mit

Von: Helmut Findelsberger

Komplett bedient: FCM-Coach Christoph Ball. © Dominik Findelsberger

Den Zug Richtung Platz zwei und Aufstiegsrelegation in die Landesliga wird der FC Moosinning bei sieben Punkten Rückstand so gut wie sicher nicht mehr erwischen.

Moosinning – Vier Spiele stehen noch auf dem Programm der Bezirksliga Ost. Am heutigen Dienstagabend ist um 18.15 Uhr der FC Aschheim zu einer Nachholpartie zu Gast.

„Für uns wäre ein Punkt schon ein Erfolg im Abstiegskampf“, meint Gästetrainer Thomas Seethaler. Der 51-Jährige, bis 2017 zwei Spielzeiten bei Unterföhring als Co- beziehungsweise Cheftrainer in Regional- und Bayernliga tätig, führte den FCA 2018/19 in seiner ersten Saison in die Bezirksliga zurück.

Bis zur Winterpause lief es auch in dieser zweiten Saison im Oberhaus ganz gut. „Mit Beginn der Frühjahrsrunde war’s mir aufgrund der vielen Ausfälle klar, dass uns der Abstiegskampf bevorsteht“, gibt er zu. Ein halbes Dutzend fällt länger aus, „und Spieler wie Alessandro De Marco oder Domenico Contento sind nicht zu ersetzen“.

Vier fußballspielende Contentos gibt es: Alessandro (21), Vinzenco (39) und der mit Wolfratshausen und Markt Schwaben schon in Landes- und Bayernliga aktive Domenico (37) spielen beim Heimatclub. Der Vierte ist Diego, ehemals FC Bayern-Profi. 2020/21 hat der 31-Jährige noch 24 Zweitligaspiele für Sandhausen absolviert, nach langer Verletzung und derzeit vereinslos, hat er in Aschheim auch schon mittrainiert. „Spielen wird er bei uns keinesfalls, er will dies wieder höherklassig tun, und da macht sich die Bezirksliga im Steckbrief nicht gut“, erklärt Seethaler.

Das Hinspiel gewann Moosinning 6:2 am sechsten Spieltag. Da war die schwarz-gelbe Fußballwelt noch in Ordnung. Das enttäuschende 2:2 am Samstag gegen Schlusslicht Otterfing hat Trainer Christoph Ball die Laune richtig vermiest. Er hat nachgerechnet: „Elf Punkte haben wir in 13 Spielen gegen die letzten sieben der Tabelle verloren.“ Er ist auf einige in seinem Team nicht gut zu sprechen, „denn die kapieren es nicht, dass wir Mannschaftssport betreiben, und machen zu viel anderes auf dem Platz, aber nicht das, was ihre Kernaufgabe ist. Wenn man es gegen die hinteren Teams nicht hinkriegt, ist man zurecht nur Dritter“, sagt Ball. Maxi Lechner, gegen Otterfing nach Verletzung nur auf der Bank, wird es vielleicht in einem Kurzeinsatz probieren.

FCM-Kader

Strunk, D. Auerweck; Volkmar, G. Ball, Lanzinger, Bartl, Haas, Jakob, Stauf, Reiser, Mäx Lechner, Saßmann, Schmid, A. Auerweck, Treffler, T. Auerweck, Maxi Lechner.