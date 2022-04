FC Moosinning gastiert beim SV Reichertsheim: Zwei Vereine, eine Gemeinsamkeit

Von: Helmut Findelsberger

Und ab geht die Moosinninger Post: Alex Auerweck fliegt dem nächsten Angriff entgegen. © Christian Riedel

Mit dem SV Reichertsheim hat der FC Moosinning an diesem Samstag einen Gastgeber, der für den Klassenerhalt alles reinhauen wird. Spielbeginn ist in Ramsau um 18 Uhr.

Moosinning – Die vierte Saison gehört diese Spielgemeinschaft aus dem SV Reichertsheim, der DJK Ramsau und dem TSV Gars der Bezirksliga Ost an. Wer in Serie dreimal in der Relegation gescheitert ist und es im vierten Anlauf geschafft hat, ist nicht so leicht unterzukriegen. Nach 14 Hinrunden-Spielen war Reichertsheim mit 21 Punkten Sechster, mit sechs Zählern Vorsprung auf Rang elf, dem ersten Relegationsplatz. Jetzt ist man Neunter, punktgleich mit zwei Teams dahinter. Reichertsheim hat dann mit Freilassing, Siegsdorf und Forstinning noch ein brutal schweres Restprogramm.

Eins haben Reichertsheim und Moosinning gemeinsam, auch wenn Trainer Michael Ostermaier sagt, „dass unsere Erwartungshaltung natürlich eine andere als die des FC Moosinning ist“. Man baut auf Spieler aus der Region um die drei Vereine und „hat diese Saison in den Spielen gegen die unten platzierten Teams zu wenig Punkte geholt“.

Genau das beklagte zuletzt auch Trainer Christoph Ball bei seinen Moosinningern. „Wenn wir sauber unseren Fußball spielen und Torchancen verwerten, gewinnen wir auch unsere Spiele“, betont er nicht zum ersten Mal. „Aschheim hätten wir den Torchancen nach genauso zerlegen müssen wie beim 6:2 im Hinspiel“, legt er nach.

Im Vergleich zum 1:1 im Nachholspiel vom Dienstag wird sich nicht viel ändern. Maxi Lechner ist nach Kurzeinsatz am Dienstag wieder eine Option, dafür ist Mäx, der defensivere Lechner, angeschlagen. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Thomas Auerweck. Peter Werndl war nach sehr langer Pause erstmals wieder im Kader, aber der 32-Jährige ist eigentlich noch im Aufbautraining. (Helmut Findelsberger) Tipp: 2:2

FCM-Kader

Strunk, D. Auerweck; Volkmar, G. Ball, Lanzinger, Bartl, Haas, Werndl, Jakob, Maxi Lechner, A. Auerweck, Eschbaumer, Stauf, Reiser, Treffler, Saßmann, Th. Auerweck (?), Mäx Lechner (?)