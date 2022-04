FC Moosinning vergeigt Führung gegen Buchbach II

Der FC Moosinning musste eine bittere Niederlage hinnehmen. © Christian Riedel

Eine Pausenführung verspielt hat Bezirksligist FC Moosinning am Freitag beim 1:2 bei der Reserve des TSV Buchbach.

Moosinning – FCM-Coach Christoph Ball musste auf Christian Reiser verzichten, und so rückte Basti Lanzinger in die Startelf. Moosinning begann stark und kam durch Yannik Saßmann und Lanzinger zu Chancen. In der 13. Minute durfte Gelb-Schwarz jubeln: Tobi Bartl zog einen Freistoß flach nach innen, der Linksschuss von Mäx Lechner wurde zwar von Buchbach noch mit vereinten Kräften abgewehrt, doch im Fallen stocherte Florian Jakob die Kugel zum 1:0 über die Linie.

Nun gab der FCM aber das Heft mehr und mehr aus der Hand, Buchbach wurde dominanter. Erschwerend kam hinzu, dass Matze Eschbaumer nach knapp einer halben Stunde verletzungsbedingt passen musste. Die Hintermannschaft stand relativ sicher, und so wurde es im ersten Abschnitt nicht ein einziges Mal gefährlich vor dem Kasten von Philipp Strunk.

In Abschnitt zwei hatte Moosinning den besseren Auftakt, doch Bartl verpasste knapp ein Zuspiel von Maxi Schmid am kurzen Pfosten. In der Folge machte wieder Buchbach Druck. Ein Freistoß von Felix Breuer verfehlte das Ziel noch knapp (62.), doch eine Minute später war der Ausgleich fällig. Moosinning verteidigte im Mittelfeld nur halbherzig, der wendige Lukas Sehorz zog nach innen und traf mit einem abgefälschten Schuss in den rechten Torwinkel zum 1:1.

Erst jetzt wachte Moosinning auf und forcierte das Spiel nach vorne. In der 70. Minute jagte Giggs Ball einen Freistoß knapp links unten vorbei, während kurz darauf Keeper Andreas Steer einen Kopfball von Johannes Volkmar mit einer tollen Parade entschärfte. Die Riesenchance zum 2:1 vergab Florian Jakob, der nach einem Zuspiel von Todi Auerweck zehn Meter vor dem Tor den Ball freistehend links unten vorbeischob (78.).

So kam es, wie es kommen musste: Die Gastgeber spielten in der 85. Minute einen sehenswerten Konter, der Ball kam auf halblinks zu Thomas Weichselgartner, der die Kugel links unten zum 2:1 für Buchbach in die Maschen jagte. Moosinning versuchte alles, doch erneut Jakob scheiterte mit einem Flachschuss an Keeper Steer, der seinem Team mit tollem Reflex drei Punkte sicherte. (Karl Thumbs)