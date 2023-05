Fragwürdiger Elfmeter verhindert Sieg – FC Moosinning ärgert Spitzenreiter

Teilen

Voller Einsatz: Hier packt der Moosinninger Georg Ball (unten) eine Grätsche gegen den Kastler Pascal Linhart aus. Foto: Christian Butzhammer © Christian Butzhammer

Mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden haben sich im Spitzenspiel der Bezirksliga Ost Tabellenführer TSV Kastl und der Tabellendritte FC Moosinning getrennt.

Kastl/Moosinning – Die Gelb-Schwarzen hatten die beste Heimmannschaft der Liga fast „am Haken“, doch ein etwas fragwürdiger Handelfmeter kurz vor Spielende zerstörte die Hoffnungen auf einen durchaus möglichen Dreier. Dabei begann die Partie alles andere als gut für Moosinning, denn bereits der erste Kastler Angriff führte zum 1:0. Sebastian Spinner schlich sich bei einem weiten Ball hinter die Abwehrkette, spielte zur Mitte, und Hannes Sommer konnte ungestört aus kurzer Distanz zum 1:0 einschieben. Der Treffer zeigte Wirkung, denn bereits in der 5. Minute hätte Spinner nach einem Konter über links erhöhen können, doch freistehend hob er die Kugel übers Tor. Und in der 13. Minute sorgte noch einmal Toptorjäger Spinner für Gefahr, doch dieses Mal war Moosinnings Keeper Aaron Siegl mit einer Fußabwehr zur Stelle.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Moosinninger Glück, dass der Spitzenreiter nicht schon früh auf die Siegerstraße einbog. Aber in der 18. Minute prüfte Moosinnings Spielmacher Stefan Haas mit einem Freistoß zum ersten Mal Kastls Keeper Fabian Taube, und plötzlich war die Elf von Trainer Christoph Ball im Spiel. Bei einem weiteren Freistoß fand Georg Ball den aufgerückten Johannes Volkmar als Abnehmer, doch erneut war Keeper Taube zur Stelle.

FC Moosinning gleicht aus - Elfmeter zur möglichen Führung wird verwehrt

Nichts zu halten gab es hingegen in der 30. Minute, als sich Florian Jakob und Stefan Haas über rechts durchkombinierten, Letzterer einen Doppelpass antäuschte, die Kugel aber in der Drehung mitnahm und auf Fabi Ulitzka passte, der frei vor dem Tor keine Mühe, hatte zum 1:1 abzuschließen. In der 38. Minute war wieder Kastl am Drücker. Spinner spielte einen tollen Flugball auf links zu Hannes Sommer, doch im letzten Moment bereinigte Moosinnings Kapitän Volkmar die Situation mit einer „Wahnsinnsgrätsche“.

Kurz vor dem Wechsel dann noch einmal Aufregung im Kastler Sechzehner. Volkmar hatte zur Mitte geköpft, und der einschussbereite Maxi Lechner wurde von hinten derart rüde gecheckt, dass er mit Nasenbluten kurzzeitig raus musste. Die Moosinninger reklamierten in dieser Szene heftig einen Elfmeter, aber Schiedsrichter Julius Albrecht ließ die Partie weiterlaufen.

TSV Kastl gleicht per Strafstoß aus

Auch in Abschnitt zwei kamen alle Fans des gepflegten Bezirksligafußballs auf ihre Kosten. Der Ball lief auf beiden Reihen gut, wobei Moosinning nun sogar mehr Spielanteile zu verzeichnen hatte. Kastl hingegen versuchte es immer wieder mit weiten Bällen, und in der 65. Minute war erneut Siegl zur Stelle, als Michael Renner auf rechts abzog. Nichts zu halten gab es hingegen in der 73. Minute für den Kastler Keeper Taube, als sich Moosinning durchs Mittelfeld kombinierte, Haas auf Lechner passte, dieser an der Sechzehnergrenze flach abzog und zum 2:1 traf.

Der Treffer hinterließ Spuren beim Tabellenführer. Nichts deutete mehr auf ein 2:2 hin, als Kastl in der 85. Minute zu einem Konter eingeladen wurde. Mit einem tollen Reflex wehrte Keeper Siegl gegen den freistehenden Renner ab. Doch dieser brachte den Ball erneut Richtung Moosinninger Tor und traf dabei den angelegten Arm von Ulitzka. In der Bundesliga wäre es wohl ein Fall für den VAR gewesen, in diesem Spiel reichte es dem Schiri zu einem Elfmeterpfiff. Spinner legte sich den Kugel zurecht und brachte mit seinem 2:2 die Kastler der Landesliga wieder ein Stück näher.