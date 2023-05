Maximilian Maier trifft gegen FC Töging: FC Langengeisling sorgt für faustdicke Überraschung

Von: Wolfgang Krzizok

Maximilian Maier war der MOTM für den FC Langengeisling. © Christian Riedel

Der 27. Spieltag zeigte einmal mehr, wie verrückt die Bezirksliga Ost heuer ist. Von den ersten Vier der Tabelle konnte keiner gewinnen:

Töging/Langengeisling – Kastl (1.) und Moosinning (3.) spielten unentschieden, Srbija (2.) unterlag Freilassing, und Töging (4.) musste sich überraschend dem abstiegsbedrohten FC Langengeisling 0:1 (0:1) geschlagen geben. „Wir müssen auswärts endlich mal überraschen“, hatte Langengeislings Spielertrainer Maxi Hintermaier vor der Partie gefordert. War seine Mannschaft doch das zweitschwächste Auswärtsteam der Liga – bis zum Samstag. Die Geislinger Defensive stand diesmal gut, nicht zuletzt deshalb, weil Michael Faltlhauser wieder zur Verfügung stand. Er bildete zusammen mit Andreas Buchberger ein Innenverteidiger-Duo, das resolut verteidigte und fast jedes Kopfballduell gewann.

Der Tabellenvierte hatte Anfang vergangener Woche überraschend Trainer Christian Hutterer entlassen, gegen Langengeisling stand Mario Reichenberger als Interims-Coach an der Außenlinie. Die Töginger versuchten es meist mit langen Bällen auf den pfeilschnellen und sehr beweglichen Endurance Ighagbon, der es in der ersten Hälfte meist über außen versuchte und in der zweiten Hälfte mehr ins Zentrum wechselte, aber auch dort relativ wenig Land sah.

Maximilian Maier erzielt das goldene Tor

Dadurch, dass Faltlhauser wieder da war, konnte Maxi Maier in den Angriff wechseln, wo er den verletzten Torjäger Florian Rupprecht sehr gut vertrat – und nach einer knappen halben Stunde einen perfekten Angriff zum 1:0 für Langengeisling abschloss. Ausgangspunkt war Maxi Birnbeck, der David Riederle mustergültig in Szene setzte, und dessen perfekten Querpass musste Maier nur noch ins leere Tor schieben.

In der Folge versäumten es die Geislinger, die Führung auszubauen. „Wir hatten viele Halbchancen, die wir nicht fertiggespielt haben“, kritisierte Spielertrainer Hintermaier hinterher. Meistens wurde der letzte Pass zu schlampig gespielt – und kam folglich nicht an. Dann hatten die Geislinger Glück, als ein Töginger Kopfball an den Pfosten klatschte – es sollte die dickste Möglichkeit der Gastgeber bleiben.

In der zweiten Hälfte gab es nur ein paar Schüsse aus der Distanz aufs FCL-Tor, die Keeper Michael Hierl vor keine allzu großen Probleme stellten. Hintermaier wechselte in der Schlussphase noch ein paarmal aus, was neuen Schwung brachte – und beinahe das 2:0. In der 88. Minute legte der eingewechselte Hannes Dornauer für den eingewechselten Moritz Wiesheu auf, der den Töginger Torwart Lukas Schanzer verlud, aber den Ball am Tor vorbei setzte. Eine Minute später hätte Kilian Kaiser alles klar machen können, als er allein aufs Tor zulief, aber den Ball ebenfalls knapp vorbeischob. Doch das hatte letztlich keine Folgen mehr, denn wenig später pfiff der Unparteiische ab. (WOLFGANG KRZIZOK)