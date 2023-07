Bezirksliga Ost: „Dino“ Waldkraiburg kehrt mit Heimspiel zurück – Derby-Time in Freilassing

Von: Michael Zbytek

Seine Rückkehr in die Bezirksliga darf der VfL mit einem Heimspiel zelebrieren. © Thomas Martner

Am heutigen Freitagabend startet die Bezirksliga Ost in die neue Spielzeit. Den Saisonauftakt läutet der SV Saaldorf beim TSV Siegsdorf ein.

München – Heute startet die Bezirksliga Ost in die neue Saison. Die Partie zwischen dem TSV Siegsdorf und dem SV Saaldorf um 18:30 Uhr läutet die Spielzeit 2023/24 ein. Ein spannendes Duell, berücksichtigt man die Spiele der Vorsaison: Beide Male gewann die Heimmannschaft. Die Saaldorfer zählen mit Top-Torjäger Michael Hauser für einige Ligakonkurrenten zum Favoritenkreis.

„Dino“ VfL Waldkraiburg kehrt mit Heimspiel in die Bezirksliga zurück

Nach zwei Jahren in der Kreisliga ist der VfL Waldkraiburg zurück in der Bezirksliga. Mit seinem neuen Trainer Herbert Vorwallner plant der Verein den Durchmarsch in die Landesliga. Als erste Hürde muss der FC Langengeisling genommen werden. Angepfiffen wird die Partie am Samstag um 16 Uhr im Jahnstadion.

Aufsteiger Teisendorf mit Derby zum Saisonauftakt – Reichertsheim gastiert in Waldperlach

Der TSV Teisendorf ist der zweite von insgesamt drei Aufsteigern in der Ost-Gruppe. Für den TSV steht das Lokal-Derby beim ESV Freilassing auf dem Programm. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden endete im Oktober 2019 mit 1:1. Freilassing spielte damals um den Aufstieg, Teisendorf war mittendrin im Abstiegskampf. Wird es diese Saison ähnlich laufen? Anpiff ist am Samstag um 18:00 Uhr.

Der dritte Aufsteiger beschließt den Spieltag am Sonntag um 14:30 Uhr. Der SV Reichertsheim empfängt den SV Waldperlach.

Anmerkung für die Bezirksliga Ost: Weil in dieser Gruppe nur 15 Mannschaften teilnehmen, hat immer ein Team pro Wochenende spielfrei. So verschiebt sich der Saisonauftakt des SV Dornach auf den nächsten Spieltag.

Alle Spiele der Bezirksliga Ost im Überblick:

Partie am Freitag:

TSV Siegsdorf - SV Saaldorf, 18:30 Uhr

Partien am Samstag:

FC Moosinning - SG Raubling, 13:00 Uhr

FC Töging - TSV Dorfen, 14:30 Uhr

VfL Waldkraiburg - FC Langengeisling, 16:00 Uhr

ESV Freilassing - TSV Teisendorf, 18:00 Uhr

Partien am Sonntag:

SVN München - Peterskirchen, 13:30 Uhr

SV Waldperlach - SV Reichertsheim, 14:30 Uhr

Spielfrei am ersten Spieltag: SV Dornach