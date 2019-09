Hönninger und Co. wollen Spitzenreiter Bruckmühl stürzen 

„So eine Partie kommt gerade recht“

von Wolfgang Krzizok schließen

Der TSV Dorfen empfängt am Sonntag um 14:30 Uhr den Spitzenreiter SV Bruckmühl. Mut macht der erste Auswärtssieg der Saison, letzte Woche in Buchbach.

Eine große Last ist von den Verantwortlichen des TSV Dorfen nach dem 4:1-Auswärtssieg bei Buchbach 2 abgefallen, den man allerdings richtig einzuordnen weiß. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, analysiert der Sportliche Leiter Markus Listl. „Aber wir haben noch nichts erreicht, denn wir haben immer noch erst nur sieben Punkte nach acht Spielen auf dem Konto.“ Und jetzt kommt der Spitzenreiter. Am Sonntag um 14.30 Uhr gastiert der SV Bruckmühl beim TSV Dorfen. „Das passt“, sagt Listl. „So eine Partie ist doch schön und kommt gerade recht.“

„Tore zum richtigen Zeitpunkt“

Der Sportliche Leiter blickt noch einmal zurück aufs Buchbach-Spiel. „Da hat die Mannschaft auch nichts anders gemacht als in den sieben Spielen davor, nur lief es diesmal genau spiegelverkehrt.“ Schon in der ersten Minute waren die Dorfener in Führung gefangen. „Erste Chance, erstes Tor, das hatten wir in dieser Saison noch nie“, sagt Listl. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer waren die Buchbacher nahe am Ausgleich, erzielten dann sogar ein Tor, das aber wegen Abseits nicht gegen wurde. „Das ist sonst immer uns passiert“, meint er lachend. Prompt fiel wenig später das 3:1 – „genau zum richtigen Zeitpunkt“. Den wichtigen Dreier will der Sportliche Leiter aber nicht überbewerten: „So wie wir vorher nicht alles schlechtgeredet haben, werden wir jetzt nicht alles gutreden.“

Bruckmühls furioser Start als Aufsteiger

Dass der SVB als Aufsteiger mit 22 Punkten aus neun Spielen an der Spitze steht, ist doch ziemlich überraschend. „Sie haben zwar ein paar Neuzugänge aus Rosenheim bekommen, aber so stark hätte ich sie nicht eingeschätzt“, gibt Listl zu. „Das ist ein eingespielter Haufen, der offenbar gut ergänzt worden ist.“ Die bisherigen sieben Siege seien keineswegs glücklich zustande gekommen, sondern durchaus verdient. Allerdings ist das jüngste Auswärtsspiel beim FC Aschheim 0:2 verloren gegangen. Eine Tatsache, die den Dorfenern Mut macht.

„Auch wenn der Tabellenführer kommt, wir wollen zuhause unser Spiel spielen“, kündigt der Sportliche Leiter an. Bis auf Fabio Zöller ist der Kader komplett. Der 17-Jährige hat in Buchbach die Rote Karte gesehen, „absolut berechtigt“, wie Listl findet. „Er ist halt ein junger Spieler, da kann sowas vorkommen, aber ich denke, er wird daraus lernen.“ Er wird von draußen mitfiebern, wenn seine Kameraden versuchen, dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen.