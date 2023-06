Bezirksliga-Ost-Einteilung: Spielfreies Wochenende sorgt für Diskussion

Von: Dieter Priglmeir

Ein Highlight der Saison 2022/23 war das Fallrückzieher-Tor von Johannes Volkmar (r.) in Dorfen. In der Vorrunde wird er dem FC Moosinning aber fehlen. © Weingartner

Ein Kreisderby weniger, aber ein paar interessante Nachbarn mehr – die drei Fußball-Bezirksligisten des Landkreises Erding dürfen sich auf eine interessante Ost-Gruppe freuen.

Erding – Seit gestern ist die Einteilung für die Saison 2023/24 heraus – und wird schon heiß diskutiert. Die schlechteste Nachricht: Im Gegensatz zur Bezirksliga Nord und Süd finden sich in der Ost-Gruppe statt 16 nur 15 Mannschaften. „Damit hast du ein spielfreies Wochenende, und das ist immer schlecht“, meint Dorfens Sportlicher Leiter Markus Wetzel, der alle Szenarien durchspielt: „Am ersten Spieltag nervt es dich, weil du dich wochenlang auf den Start vorbereitet hast.“ Mittendrin sei eine Pause auch nicht gut. „Am letzten Spieltag musst du dann auf der Couch zuschauen, wie die Entscheidungen fallen.“

Wetzel sagt, er verstehe nicht, „warum sie eine Riesenrelegation mit vier Mannschaften mit nur einem Ticket für die Bezirksliga ausspielen“ anstatt mit einem zweiten Verein die Bezirksliga voll zu bringen. „Aber das ist halt die Logik des BFV.“ Für den Dorfener ist das aber der einzige negative Punkt. Er freut sich auf „eine interessante Gruppe“, deren Stärke er nicht einschätzen möchte. „Letztes Jahr hatten wir acht neue Mannschaften, diesmal sind es sechs“ – da seien die Prognosen schwer. „Wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und müssen uns mit unserer Mannschaft sicher nicht verstecken.“

Wetzel sieht SV Dornach und TSV Brunntal als Aufstiegsfavoriten

Zu den Aufstiegsfavoriten zählt für ihn der SV Dornach, „der entsprechend investiert, um in die Landesliga zu kommen“. Traditionell stark seien die Teams aus Freilassing, Töging und Saaldorf. „Den TSV Brunnthal kenne ich zwar nicht, aber als Landesliga-Absteiger ist er natürlich der erste Favorit auf den Wiederaufstieg.“

Die Aufsteiger aus der Kreisliga seien keine echten Neulinge – „weder Reichertsheim noch Waldkraiburg, der ja eigentlich der Bezirksliga-Dino ist“, so Wetzel. Gerade auf diese beiden Nachbarschaftsderbys freue er sich besonders. „Das werden Highlight-Spiele“, meinte Wetzel, der sich auch auf das Duell gegen Moosinning freut: „Landkreis-Derbys sind immer geil.“

Die Wundertüten: TSV Töging und TSV Teisendorf

Maxi Maier, Sportlicher Leiter des FC Langengeisling, tut sich noch schwer mit der Bewertung der Liga. „Es ist noch viel zu früh für eine Einschätzung, da einige Mannschaften auf dem Transfermarkt noch sehr aktiv sind“, sagt er. „Der TSV Töging zum Beispiel hat seinen halben Kader ausgetauscht.“ Aufsteiger TSV Teisendorf sei zum Beispiel für ihn komplettes Neuland. Den SV Reichertsheim habe er aus der Saison 2021/22 in guter Erinnerung, als man im direkten Zweikampf um den Klassenerhalt erfolgreich blieb.

Besonders freue er sich auf den SC Grüne Heide und das Wiedersehen mit alten Teamkollegen wie etwa Jonas Wick. Ein Highlight blieben das Derby gegen Moosinning und die Auswärtsfahrten nach Saaldorf, Freilassing oder Siegsdorf. „Da macht es immer Spaß, zu kicken, das sind coole Vereine.“ Gespannt ist Maier auch auf den TSV Brunnthal, der ihn beim Landesliga-Spiel in Schwaig (2:2) beeindruckt hat. „Die haben damals gut dagegengehalten.“ Imponiert hat dem Geislinger auch der VfL Waldkraiburg im Relegationsspiel in Buchbach. „Da sind sehr feine Kicker dabei. Waldkraiburg wird eine gute Rolle spielen. Unser Ziel wird es wieder sein, die Liga zu halten.“

Thumbs stellt abnehmende Qualität im Bezirksliga-Fußball fest

Moosinnings Vorsitzender Karl Thumbs weiß noch nicht, wo er sein Team in der kommenden Saison einordnen soll. Das Karriereende von Georg Ball und die schwere Verletzung von Kapitän Johannes Volkmar, der bis zur Winterpause ausfallen wird, treffe die Mannschaft empfindlich.

Die Qualität der neuen Bezirksliga will er noch nicht einschätzen. „Mit Kastl und den Serben sind zwei sehr starke Mannschaften weg.“ Generell habe er den Eindruck, dass der Fußball in der Bezirksliga immer schlechter werde. Zu den Titelfavoriten zählt Thumbs die Teams aus Saaldorf und Freilassing. Auch den TSV Dorfen hat er auf der Rechnung, „wenn die Mannschaft konstanter in den Leistungen wird“.

Dass der SC Grüne Heide in die Liga kommt, ist für Thumbs der perfekte Ersatz für die Derbys gegen die heuer abgestiegenen Finsinger. Thumbs freut sich auf die Landkreisduelle mit Geisling und Dorfen. Dass nur 15 Teams dabei sind, findet er nicht dramatisch. „So ein spielfreies Wochenende kann sogar ein Vorteil sein, denn heutzutage machen die Spieler ja auch gerne während der Saison mal Urlaub.“ (Dieter Priglmeir)

Die Einteilung

Bezirksliga Nord: BC Attaching, SC Aschheim, SV Aubing München (W), ASV Dachau (A), TSV Eching (N), VfB Eichstätt II, SE Freising (A), TSV Gaimersheim (N), SpVgg Kammerberg, SV Manching, SV N-Lerchenau, DJK Pasing (N), TSV Rohrbach, FC Schwabing Mch, SV Sulzemoos (N), SC Waldeck-Oberm. (N).

Bezirksliga Ost: TSV Brunnthal (A), TSV Dorfen, SV Dornach (W), ESV Freilassing, SC GH Ismaning (N), FC Langengeisling, FC Moosinning, TSV Peterskirchen, TuS Raubling, SV Reichertsheim (N), SV Saaldorf, TSV Siegsdorf, TSV Teisendorf (N), TSV Töging, VfL Waldkraiburg (N).

Bezirksliga Süd: SV Bad Heilbrunn, FC Deisenhofen II, VfL Denklingen, ASV Habach (N), SpVgg 1906 Haidhausen, FT Jahn Landsberg (N), SVN München (W), TSV Murnau, FC Neuhadern, TSV Neuried, 1. FC Penzberg, SV Raisting, SK Srbija München (W), FC Wacker München (N), SV Waldperlach (W), BCF Wolfratshausen.

Anmerkung: Gegen die Einteilung können die Vereine binnen einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe schriftlich Beschwerde beim Bezirks-Spielausschuss einlegen.

W=Gruppenwechsel; A=Absteiger; N=Aufsteiger.