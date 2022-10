Sinabov trifft doppelt - TSV Dorfen verliert trotz Führung gegen TSV Buchbach II

Teilen

Schreck kurz nach der Pause: Vergeblich streckte sich Dorfens Torwart Alexander Wolf beim 1:1 durch Alekzander Sinabov (3. v. r.). Foto: Weingartner © Weingartner

Dorfen – Eine unglückliche, aber am Ende doch verdiente 1:2 (1:0) Heimniederlage musste der TSV Dorfen gegen die U 23 des Regionalligisten TSV Buchbach hinnehmen. Die Partie stand unter besonderen Vorzeichen.

VON HANS-PETER MERTINS

Mit Kapitän Andreas Hartl und dem verletzten Torjäger Gerhard Thalmaier fehlten den Isenstädtern zwei Leistungsträger, was sich am Ende auf das Spiel auswirkte. Zudem hatten die Gäste sechs Akteure in ihrem Aufgebot, die dem Regionalligakader zuzuordnen waren. Trotzdem tat sich in den ersten 20 Minuten recht wenig. Torraumszenen blieben Mangelware. Dafür sahen die 280 Zuschauer immer wieder Nickligkeiten, die keinen richtigen Spielfluss zustande kommen ließen.

Dann tauchten die Dorfener gefährlich vor dem Buchbacher Gehäuse auf. Nach einem Eckball von Bastian Rechl köpfte Daniel Roppert Richtung Tor, Keeper Felix Seemann konnte aber mit Mühe zur Ecke klären (22.). Eine kuriose Szene führte zur Führung der Gastgeber. Alexander Spitzer wollte den Ball an der Strafraumgrenze aus der Gefahrenzone befördern. Dabei traf er aber den heranstürmenden Alex Heilmeier. Von dessen Körper trudelte der Ball über den herausgeeilten Seemann hinweg in die Buchbacher Maschen (25.).

Alekzandar Sinabov dreht die Partie

Das wollte sich die Regionalliga-Reserve nicht bieten lassen. Sie wurde spielbestimmender, wirkte auch spritziger. Ein Kopfball von Alekzandar Sinabov aus zehn Meter strich knapp am Pfosten vorbei (35.). So blieb es bis zur Pause bei der glücklichen Führung.

Nach dem Wiederanpfiff setzte Buchbach seinen Sturmlauf fort und wurde schnell mit dem Ausgleich belohnt. Nach einer Flanke von rechts war das Dorfener Abwehrzentrum nicht aufmerksam genug. So kam der frei stehende Sinabov aus kurzer Entfernung zum Schuss und markierte das 1:1. Daniel Roppert sah dann vom nicht immer sicher wirkenden Unparteiischen Maximilian Wagner eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe, die den Gästen aber nichts einbrachte (54.).

Nach einer Flanke von Samed Bahar stand erneut Sinabov in der Mitte völlig alleine. Er konnte ungehindert aus sieben Metern zum 2:1 einnicken (72.). Jetzt wachte Dorfen auf und drängte Buchbach in die Defensive gedrängt. Vor dem Tor aber fehlten Glück und Präzision. Manuel Zander vergab allein vor Seemann eine gute Chance (80.). Eine Minute später schoss Michael Friemer aus zehn Metern weit drüber. Das war’s. So blieb es beim 1:2, weil die Dorfener auch im Abschluss zu unkonzentriert waren.

TSV Dorfen: Wolf, Hönninger, S. Bauer, Roppert, Rott, Rachl (46. Brenninger), Heilmeier, Eicher (60. M. Zöller), Zander (78. Blaha), Friemer, „Zank“ Bauer (68. F. Zöller) – TSV Buchbach 2: Seemann, Bahar, Tavra, Schmit, Müller (69. Klein), Spitzer, Weichselgartner (46. Mattera), Brandwirth (39. Selmani) (87. Mörwald), Perovic, Sinabov (82. Schmauser), Sztaf – Schiedsrichter: Maximilian Wagner - Zuschauer: 280 – Tore: 1:0 Heilmeier (27.), 1:1 Sinabov (47.), 1:2 Sinabov (73.).

Stimme zum Spiel: Markus Wetzel, sportlicher Leiter des TSV Dorfen: „Das war eine verdiente Niederlage. Wir haben zu wenig Chancen kreiert. Ich will es nicht als Ausrede gelten lassen, dass Andi Hartl und Gerhard Thalmaier gefehlt und die Buchbacher sechs Regionalligaspieler aufgeboten haben. Am Ende zählt nur das Ergebnis.“