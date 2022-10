„Hätten Punkt verdient gehabt“ - Primus TSV Kastl zu clever für FC Langengeisling

In Dreifach-Deckung: Kastl-Stürmer Jonas Berreiter setzt sich gegen die Geislinger (v. l.) Maxi Hintermaier, Maxi Maier und Niko Simak durch. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Wieder hat der FC Langengeisling gegen ein Spitzenteam mitgehalten, doch diesmal reichte es nicht. Der TSV Kastl zeigte beim 2:1-Auswärtssieg, warum er die Bezirksliga Ost so souverän anführt.

Langengeisling – Die Mannschaft war vor dem Tor gnadenlos effektiv. Lange Zeit hielten die Geislinger den Spitzenreiter weg vom eigenen Tor – mit dem Preis, dass die eigene Offensive völlig in der Luft hing. Ein Freistoß von Florian Rupprecht aus 17 Metern, der am rechten Pfosten vorbeistrich, war in der 11. Minute der erste Geislinger Warnschuss.

Auf der Gegenseite kam Sebastian Pietsch einmal aus 14 Metern an den Ball, den er aber übers Tor jagte. Ansonsten war der Gästesturm bei der neu formierten FCL-Innenverteidigung mit Niko Simak und Maxi Maier gut aufgehoben. So gut, dass TSV-Angreifer Michael Renner völlig genervt seinen Gegenspieler an der Außenlinie anrempelte – und mit einer Ermahnung des sehr gut leitenden Aytac Aynaci glimpflich davonkam.

Renner trifft zur Pausenführung

Renners nächste Aktion tat dem FCL dann aber ganz anders weh. Schön freigespielt, scheiterte er zwar im ersten Versuch an FCL-Keeper Michael Hierl, im Nachschuss war er aber doch zum 1:0 erfolgreich (25.).

Wenig später hätten die Gäste nachlegen können, als sie im FCL-Strafraum gleich dreimal schießen durften, der Ball wurde immer wieder abgeblockt. Geisling wehrte sich nach Kräften. Das honorierte auch das Publikum, das seinen Spaß hatte, als Spielertrainer Maxi Hintermaier seinen Gegenspieler tunnelte. Mit einer Kombination über Kilian Kaiser, Maxi Birnbeck und Hannes Dornauer, dessen Hereingabe Rupprecht knapp verpasste, deutete der FCL an: Da kommt noch was in Halbzeit zwei.

Kastl dreht Partie innerhalb von zwei Minuten

Tatsächlich übernahmen die Geislinger die Initiative. Eine Rupprecht-Flanke jagte Dornauer volley aus wenigen Metern übers Tor (55.). Die kalte Dusche dann vier Minuten später: Aus über 30 Metern jagte Dominik Grothe einen Freistoß zum 2:0 ins lange Ecke. FCL-Keeper Hierl machte da keine gute Figur (59.). Die Entscheidung? Von wegen. Keine Minute später zog Hintermaier einen Eckball über die komplette Abwehr. Am langen Eck lauerte Paul Bucher, der volley ins lange Eck zum 1:2 traf.

Jetzt hing sogar der Ausgleich in der Luft, besonders, als Marcel Geigerseder eine Ecke Richtung kurzer Pfosten trat. Maier flog heran, verpasste aber den Ball. Da wäre sogar der überragende TSV-Keeper Fabian Kaube, der viele FCL-Versuche schon 30 Meter vor dem Tor im Keim erstickte, machtlos gewesen. So aber rannte der FCL vergeblich an, und Kastl machte das, was ein Spitzenreiter eben auch kann: eine Führung über die Zeit retten. (pir)

FC Langengeisling: Hierl, Simak (83. Steck), Geigerseder, Hintermaier, Maier, Bucher, Kaiser (83. Buchberger), Birnbeck, Dornauer (74. Aigner), Riederle (74. Altinisik), Rupprecht – TSV Kastl: Taube, Urban, Pietsch (77. Kriner), Göppinger, Linhart, P. Grothe, Hoffmann, D. Grothe (94. Nöbauer), Berreiter (83. Mayerhofer), Spermann (61. Zwislsperger), Renner (84. Kellermann) – Schiedsrichter: Aytac Aynaci – Zuschauer: 120 – Tore: 0:1 Renner (25.), 0:2 Grothe (59.), 1:2 Bucher (60.).

Stimmen zum Spiel

Jochen Brehm, Abteilungsleiter des TSV Kastl: „Wir hatten die klareren Torchancen. Deswegen geht der Sieg in Ordnung. Ich finde, dass der Schiedsrichter das faire Spiel durch seine Fehlentscheidungen kaputt gemacht hat. Es ist nicht einfach, in Langengeisling zu spielen. Aber wir haben unsere Lehren gezogen und kommen gerne wieder.“

Maxi Hintermaier, Spielertrainer des FC Langengeisling: „Die Niederlage ist extrem ärgerlich. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Kastl hatte in der ersten Halbzeit eine Chance und in der zweiten nur den Freistoß. Die ersten 20 Minuten waren die härtesten, die ich bisher hier in der Bezirksliga erlebt habe. Kastl ist so stark, läuft immer wieder an. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir richtig gut im Spiel. Wir haben wieder einmal gesehen, dass wir gegen jeden mithalten können. Wenn wir das nur jede Woche abliefern würden.“