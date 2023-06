Das ist die Einteilung der Kreisligen und Kreisklassen im Raum Donau/Isar

Der FC Sandersdorf und TSV Allershausen verpassten in der Relegation den Sprung in die Bezirksliga.

Saison 2023/24

Die letzte Saison endete für einige Mannschaften erst letztes Wochenende. Die neue Spielzeit steht dennoch vor der Tür. Das ist die Einteilung im Kreis Donau/Isar für Kreisligen und -klassen.

München – Als letzte Mannschaft im Kreis Donau/Isar befindet sich seit dem letzten Wochenende auch der FC Sandersdorf in der Sommerpause. Die Mannschaft von Patrick Mack und Christian Geß verpasste nur durch zwei späte Tore gegen den SV Waldeck-Obermenzing die Rückkehr in die Bezirksliga. In der kommenden Saison geht der FCS daher wieder in der Kreisliga an den Start.

Und die Pause ist nicht lang. Bereits am Wochenende vom 29. und 30. Juni beginnt die Saison im Kreis Donau/Isar mit dem ersten Spieltag. Das ist die Einteilung für die Saison 2023/24.

Kreisliga 1 – 14 Mannschaften

SV Denkendorf

FC Gerolfing

FC Hitzhofen-Oberzell

FC Fatih Ingolstadt

SV Ingolstadt-Hundszell

SV Karlskron

SV Kasing

SV Lippertshofen

SV Menning

FC Mindelstetten

TV Münchsmünster

TSV Ober- Unterhaunstadt

FC Sandersdorf

Kreisliga 2 – 15 Mannschaften

TSV Allershausen

SpVgg Altenerding

SV Eichenried

FC Eitting

FC Finsing

SC Kirchasch

SV Kranzberg

FC Lengdorf

FC Moosburg

SC Moosen/Vils

FC Moosinning II

SV Ampertal Palzing

FCA Unterbruck

SV Vötting-Weigenstephan

SV Walpertskirchen

Kreisklasse 1 – 14 Mannschaften

TSV Altmannstein

FC Arnsberg

SV Buxheim

SV Eitensheim

TSV Eitting

FC Gelbelsee

TSV Großmehring

FC GW Ingolstadt

MTV Ingolstadt

TSV Ingolstadt-Nord

TSV Kösching

TSV Lenting

TSV Pförring

SV Stammham

Kreisklasse 2 – 14 Mannschaften

TSV Baar-Ebenhausen

FC Geisenfeld

FC Hettenshausen

TSV Hohenwart

DJK Ingolstadt

SpVgg Langenbruck

TSV Lichtenau

SV Manching II

SV Oberstimm

FSV Pfaffenhofen II

ST Scheyern

FC Tegernbach

TSV Wolznach

SV Zuchering

Kreisklasse 3 – 14 Mannschaften

TSV Allershausen II

TSV Au in der Hallertau

SC Freising

FVgg Gammelsdorf

VfB Hallbergmoos II

SV Hörgertshausen

SC Kirchdorf

SV Marzling

SpVgg Mauern

SGT Istanbul Moosburg

TSV Nandlstadt

TSV Paunzhausen

Türk. SV Pfaffenhofen

SpVgg Zolling

Kreisklasse 4 – 14 Mannschaften

SV Eintracht Berglern

FC Türk Gücü Erding

FC Finsing II

FC Forstern

FC Herzogstadt (Klettham)

FC Hörgersdorf

FC Hohenpolding

FC Langengeisling II

TuS Oberding

DJK Ottenhofen

BSG Taufkirchen

TSV Wartenberg

TSV St. Wolfgang

