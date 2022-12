Bitteres Ende für Altenerding - Umstrittene Schiri-Entscheidung kostet U19 das Endspiel

Abgeblockt: Auch wenn Dorfens Oskar Lennartz (l.) diesen Schuss von Johannes Dangl (3. v. l.) abwehrt, kann er die 1:3-Niederlage gegen Altenerding nicht verhindern. Beobachtet wird die Szene von Joel Wendt, Torhüter Markus Braun sowie Wiam Takruri (v. r.). anh © anh

Beim Hallenkreisfinale Donau/Isar erreichte die SpVgg Altenerding das Endspiel. Aufgrund einer Umstrittenen Entscheidung ging dieses allerdings verloren.

Altenerding/Dorfen – Obwohl die U 19-Junioren der SpVgg Altenerding beim Hallenkreisfinale Donau/Isar in Geisenfeld eine starke Leistung zeigten, endete das Turnier mit einer herben Enttäuschung. Eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung entriss der SpVgg im Endspiel den Sieg. Der TSV Dorfen musste dagegen früh die Segel streichen.

Vor allem in den Partien gegen den SE Freising (0:5) und den TSV Eching (0:2) zeigte Dorfen wenig Gegenwehr, was Trainer Jörg Lüers zu einem ernüchternden Fazit zwang. „Wir haben anfangs kein Herz und keine Leidenschaft auf den Platz gebracht, so dass das Turnier für uns zu Ende war, ehe es richtig begonnen hatte.“

Ganz anders präsentierten sich die Altenerdinger, für die Jannick Obermaier (2), Romeo Pluntke und Johannes Dangl einen 4:0-Erfolg gegen die JFG Paartal herausschossen. Es folgte ein 2:0 gegen den hoch eingeschätzten TSV Eching (Obermaier, Dangl). Durch das 1:3 gegen den SE Freising (Ehrentreffer durch Obermaier) kamen die Veilchen vor dem Derby gegen den TSV Dorfen noch einmal unter Zugzwang. Nach dem TSV-Führungstreffer von Oskar Lennartz wurde der Druck noch höher. Sadam Ibrahim, Wiam Takruri und Obermaier drehten aber die Partie mit ihren Treffern. Trotz der 1:3-Niederlage war Dorfens Trainer Lüers etwas versöhnt, zumal noch ein 3:1 gegen die JFG Paartal (Tore: Kilian Lekse, Lennartz und Baran Yurtseven) folgte. Altenerding schaffte durch einen 1:0-Erfolg gegen den Gastgeber FC Geisenfeld (Yosef Falih) den Einzug ins Finale, wo es ein Wiedersehen mit dem SE Freising gab.

Die Domstädter gingen früh in Front, doch dann kam die SpVgg besser in die Partie und belohnte sich mit dem verdienten Ausgleich durch Obermaier. Zehn Sekunden vor dem Ende schien man mit dem zweiten Treffer am Ziel. Nach einem Vorstoß wurde Takruri unfair zu Fall gebracht, doch Obermaier schob das Leder zum vermeintlichen Siegtreffer ins leere Tor ein. Allerdings wartete der Unparteiische den Vorteil nicht ab und pfiff ab, so dass der Treffer keine Anerkennung fand. Zu allem Überfluss zog man dann im Sechsmeterschießen den Kürzeren und unterlag 3:4, so dass nun der SEF im Bezirksfinale am 15. Januar in Traunstein steht. (anh)