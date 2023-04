Langengeisling und Eichenkofen freuen sich aufs Derby: „Blau gegen Rot, das ist wie 1860 gegen Bayern“

Von: Sebastian Voichtleitner

Teilen

Gesprächsbedarf: Wenn die SpVgg Eichenkofen (rot) und der FC Langengeisling 2 aufeinandertreffen, geht’s immer rund. Archi © Günter Herkner

Es ist immer was geboten, wenn die Geislinger und Neikofner aufeinandertreffen.

Erding – Derby zwischen dem FC Langengeisling 2 und der SpVgg Eichenkofen – bei FCL-Coach Sebastian Held ist die Vorfreude groß: „Das ist Blau gegen Rot, wie 1860 München gegen den FC Bayern – wir freuen uns.“ Die Rivalität will der eingefleischte Löwen-Fan nicht zu hoch hängen: „Wir gehen danach mit den Eichenkofenern zusammen ins Gasthaus Pfanzelt, um bei einem Kaltgetränk das Spiel Revue passieren zu lassen.“

Die Gäste wollen derweil die Pleite aus der Vorwoche sowie die 0:4-Klatsche vom Hinspiel ausmerzen. Trainer Matthias Kurz geht optimistisch in die Partie: „Wir hatten ein starkes Abschlusstraining mit einem überragenden Jesse Tauber, der in der Startelf stehen wird.“ Bis auf den rotgesperrten Josef Ippisch sind alle Mann an Bord.

Wiedergutmachung ist beim FC Schwaig 2 angesagt. Nach der Last-Minute-Niederlage gegen Langengeisling in der Vorwoche musste die Landesliga-Reserve nach vorne abreißen lassen. Neben der Niederlage schmerzt auch der Ausfall von Sebastian Brummer, der sich am vergangenen Spieltag zwei Rippen gebrochen hat. Übungsleiter Markus Beck gibt sich dennoch kämpferisch: „Unser Anspruch ist es, jedes Spiel erfolgreich zu gestalten, das gilt auch für die Partie gegen Finsing.“

Schwaigs Mitaufsteiger, der FC Finsing 3, geht als krasser Außenseiter ins Spiel – für Co-Trainer Flo Neubert kein Problem: „Kämpfen wir so wie gegen Neuching, können wir jeden ärgern.“ Positiv stimme ihn auch die Kadersituation. Lediglich Michael Greiner und Matthias Pfaffenstaller fehlen.

Angespannt ist die Lage dagegen bei Rot-Weiß Klettham 2, denn mit Max Osterholzer, Bright Francis und Alige Jahwne fallen wichtige Stützen aus. Entsprechend bescheiden gibt sich RWK-Trainer Erich Witt: „Nach der 1:6-Klatsche gegen Hörlkofen wird es gegen Neuching nicht leichter. Ein Punkt wäre schon ein Wunder.“ Deutlich selbstbewusster zeigt sich Neuchings Sportchef Rudi Weber: „Das Ziel der Jungs ist, oben mitzuspielen – ein Sieg ist deshalb Pflicht.“

Mit dem 2:1 aus der Vorwoche beendete die Dritte des FC Moosinning die Eichenkofener Serie von neun ungeschlagenen Spielen. Überbewerten will FCM-Akteur Daniel Bies dies jedoch nicht: „Das war schon schmeichelhaft. Ich hoffe, dass wir fußballerisch wieder mehr zeigen.“ Seine Mannen sehe er auch aus einem anderen Grund als Außenseiter: „Wir bekommen am Samstag unseren Maibaum.“ Deutlich euphorischer gibt sich derweil Eittings Mann an der Seitenlinie, Matthias Kugler, der mit einem breiten Kader die nächsten Punkte anpeilt und fordert: „Einfach die Leistung der Vorwoche bestätigen.“

Kapitän Robert Bucher, der pfeilschnelle Kilian Brüderl und Eckpfeiler Niki Talovskyi – das sind die Ausfälle des FC Erding vor dem ohnehin schwierigen Gastspiel in Walpertskirchen. „Das wird nicht einfach. Es hat in dieser Woche viel geregnet, weshalb es auf einem tiefen Platz eine umkämpfte Begegnung wird.“ Dennoch gelte es, drei Zähler einzufahren, um die Hausherren nicht nochmal rankommen zu lassen.

Walpertskirchen 2 geht mit vollem Kader und ohne Druck ins Spiel gegen die Herzogstädter. „Die Jungs haben es sich endlich verdient, mal wieder drei Punkte bei uns zu behalten“, so der wie immer entspannte SVW-Trainer Hans Kleemann.

SEBASTIAN VOICHTLEITNER