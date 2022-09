Langengeislinger Blitzstart und ein langer Atem

Von: Dieter Priglmeir

Der Aufsteiger feiert einen hart erkämpften Sieg in Neuried.

Langengeisling – Mit einem 2:1 (1:0)-Sieg beim TSV Neuried sind die Fußballerinnen des FC Langengeisling in die Bezirksoberliga gestartet. Der Aufsteiger legte dabei einen Blitzstart hin.

Mit dem ersten Pass in die Tiefe schickte Michelle Refeld Steffi Karamatic auf die Reise, die den Ball zum 1:0 ins Eck schob – Führung nach 20 Sekunden. Der FCL machte weiter Druck. Julia Johns erster Versuch landete nicht im, sondern auf dem Tornetz. Dann wurde Antonia Chowanietz im Strafraum mit einer Grätsche von den Beinen geholt, aber der Pfiff blieb aus. Der nächste Aufreger in der 40. Minute, als eine Neurieder Stürmerin mit beiden Füßen voraus Celine Siebrecht abräumte. Die Geislinger Torfrau musste fünf Minuten behandelt werden und blieb nach der Halbzeit in der Kabine, während die Stürmerin nicht mal mit einer Zeitstrafe belangt wurde.

Den besseren Start hatte auch in der zweiten Halbzeit der FCL, Alisha van Hortens Schuss rutschte der TSV-Torfrau durch die Hände – das 2:0 in der 49. Minute. Danach drängte der TSV auf den Anschluss. Karamatic, inzwischen für Siebrecht im Kasten, entschärfte mehrere brenzlige Aktionen. Im Minutentakt rollten nun die Angriffe aufs Geislinger Tor, aber der Abwehrblock stand. Aufregung dann in der 81. Minute, als Marie Grassow zum 1:2 verkürzte – vergeblich monierten die Gäste die Abseitsposition der Torschützin.

Aber der Schiedsrichter entschied auch hier zugunsten des Heimteams. Der Referee macht die Partie dann nochmal spannend, als er in 94. Minute bei einem Abschlag eine Spielverzögerung erkannt haben wollte und den Neuriederinnen noch einen indirekten Freistoß ermöglichte. Karamatic lenkte den Ball über die Latte, und damit war der Sieg unter Dach und Fach.

„Ein glücklicher Sieg, wenn wir die zweite Halbzeit betrachten“, sagt Trainer Stefan Karamatic, der „die Einstellung am Anfang und die Leidenschaft in der zweiten Halbzeit“ lobte.