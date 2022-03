Der Schwaiger Triumph: Blitzstart und Traumtor

Die weiße Wand: Der FC Schwaig war am Mittwoch auch durch Standards nicht zu bezwingen. Der Aufsteiger siegte 2:0 gegen Eggenfelden. © Rainer Helliner

Der FC Schwaig machte gegen den SSV Eggenfelden schnell alles klar und siegte verdient 2:0.

Schwaig – Nach einer starken Leistung gewann der FC Schwaig gegen den SSV Eggenfelden hochverdient mit 2:0 Toren. Damit festigt der Aufsteiger den dritten Tabellenplatz in der Landesliga.

Dabei waren die Vorzeichen für die Held-Elf alles andere als gut, fielen doch mit Maxi Hellinger, Florian Fink und Hannes Hornof drei Spieler kurzfristig aus. Dafür rückten mit Lucas und Mateus Hones auf den Flügeln sowie Leon Roth auf der Rechtsverteidiger-Position drei Youngster in die Startelf, die tolle Leistungen zeigten.

Die Partie, die auf dem Kunstrasenplatz in Johannesbrunn ausgetragen wurde, nahm schnell Fahrt auf. Die Gäste übernahmen sofort das Kommando, kombinierten schnell und sicher, sodass Eggenfelden kaum zum Zug kam. In der 12. Minute wurde dieser Mut belohnt: Nach einem Pass von Raffi Ascher zog Vincent Sommer aus 20 Metern ab, erwischte Torwart Michael Pitscheneder auf dem falschen Fuß und traf zur frühen Führung. Nur zehn Minuten später der zweite Treffer. Nach Pass von Roth spielte Lucas Hones noch einen Gegenspieler aus und schlenzte den Ball aus 25 Metern ins rechte Kreuzeck – ein Traumtor. Der junge Flügelstürmer hatte in der 32. Minute Pech, als sein Freistoß aus 20 Metern Entfernung nur um Zentimeter über die Querlatte strich.

Die Gastgeber blieben in der ersten Halbzeit blass und hatten bis auf eine Torchance, die Franz Hornof im Schwaiger Tor souverän entschärfte, kaum etwas zu bieten. Anders die Schwaiger, die sich munter durch die gegnerischen Reihe kombinierten, ohne jedoch den dritten Treffer zu erzielen.

Nach dem Seitenwechsel zunächst das gleiche Bild. Schwaig im Vorwärtsgang. Mateus Hones setzte sich auf dem linken Flügel wunderbar durch, legte die Kugel in die Mitte, wo Ascher am glänzend reagierenden Torhüter Pitscheneder scheiterte. Zwei Minuten später steckte Lucas Hones den Ball schön auf Ascher durch, der den besser postierten Sommer bediente. Dessen platzierten Schuss parierte ebenfalls der Torhüter.

Das hätte sich in der 62. Minute fast gerächt. Nach einem schönen Schuss, den Hornof gerade noch nach vorne abwehren konnte, setzte Simon Schie die Kugel aus sechs Metern neben das Tor. Auf der anderen Seite jagte Ascher das Leder nach feinem Zuspiel von Sommer an die Latte. Ebenfalls Aluminium traf wenig später Eggenfeldens Tobias Huber bei einem Freistoß aus 22 Metern.

Im Anschluss erspielte sich Schwaig noch ein paar Torchancen, die aber teils leichtfertig vergeben wurden. An diesem Abend spielte es nicht die große Rolle, da die Abwehr um Daniel Stich, Hannes Empl, Tobi Jell und Roth ebenso wie das defensive Mittelfeld mit Nils Wölken und Mario Simak keine Chancen der Gastgeber zuließen.