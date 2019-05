Bobenstetter: „Ich hätte mir gewünscht, dass Garching schon vor dem Spiel gerettet gewesen wäre“

Bobenstetter nimmt Abschied

von Michael Buchholz schließen

Anton Bobenstetter wird am Samstag um 14 Uhr bei der Regionalliga-Partie gegen den VfR Garching zum letzten Mal auf der Trainerbank des TSV Buchbach Platz nehmen. Damit endet eine Ära.

„Ich hätte mir gewünscht, dass Garching schon vor dem Spiel gerettet gewesen wäre, dann wäre alles etwas entspannter, so aber wird es noch mal spannend, weil Garching im Falle einer Niederlage noch in die Relegation rutschen kann“, weiß Bobenstetter und hätte sich den Nervenkitzel gerne erspart. Wohl wissend: „Meine Mannschaft will mir zum Abschied einen Sieg schenken.“

Zwei Jahre Bayernliga und sieben Jahre Regionalliga stand Bobenstetter nach seiner Rückkehr aus Markt Schwaben in 313 Ligaspielen ununterbrochen an der Seitenlinie. Wenn er am Samstag abtritt, geht mit ihm auch der letzte Trainer, der bei der Einführung der fünfgleisigen Regionalliga mit seinen 92 Vereinen 2012 schon im Amt war. „Ich bin sehr dankbar für alles, was ich als Trainer bei meinem Heimatverein erleben durfte und bedanke mich bei allen, die in 19 Jahren mitgeholfen haben, diese Erfolge zu feiern“, sagt Bobenstetter, der die Rot-Weißen aus den tiefsten Niederungen des Amateurfußballs nach oben geführt und dauerhaft in der höchsten Amateurklasse etabliert hat. „Am Anfang war die Regionalliga noch eine bessere Bayernliga, hat sich aber in den letzten Jahren zu einer Profiliga gewandelt. Umso phänomenaler ist es, dass wir als TSV Buchbach da immer mithalten konnten. Mit einem Etat, der zu den kleinsten der Liga zählt.“ Und mit reinem Feierabend-Fußball.

„Wir wollen auf jeden Fall Platz sieben verteidigen“, erklärt Bobenstetter, der sich schon auf die Feier nach dem Spiel freut: „Wir wollen einen schönen Saisonausklang haben.“ Tipp: 2:2

