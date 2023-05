Saisonabschluss: Wir nehmen Abschied von vier Erdinger Fußballhelden

Von: Dieter Priglmeir

Ein Clark Kent des Fußballs, zwei schräge Keeper, ein Raboner-Künstler - schade, dass sie künftig nicht mehr kicken werden.

Letzter Spieltag bei unseren Amateurkickern. Das wird auch unsere Schiedsrichter ins Schwitzen bringen, vielmehr die Einteiler. Weil alle Partien am Samstag steigen, gehen ihnen Schiris aus, zumal elf so genannte Gespann-Spiele dabei sind, in denen 33 Referees gebunden sind. Aber Christian Trompke und Julian Schaub haben es geschafft, haben Verstärkung aus anderen Gruppen geholt, sodass bis runter in die C-Klasse alles besetzt ist.

Die Alternative wäre gewesen, die Vereine die Spielleitung untereinander regeln zu lassen. Das wäre einerseits ärgerlich, andererseits interessant, weil es angesichts der Schiri-Flaute vielleicht ein Modell für die Zukunft ist.

Vier Spieler braucht das allerdings nicht mehr zu kümmern, denn sie sind – um es mit Roger Murtaugh aus Leathal Weapon zu sagen – „zu alt für diesen Scheiß“. Sie hängen ihre Stiefel an den Nagel – und auch die Torwarthandschuhe. Womit wir bei Andi „Stuze“ Stürzer wären, der noch mit der DJK Ottenhofen den Klassenerhalt schaffen will, aber vor allem eine Oberdinger Legende ist. Über 500 Spiele hat er für den TuS bestritten. Fußballchef Tobi Huber nennt ihn einen „Vorzeige-Profi-Amateur“, der auch schon mal um fünf Uhr morgens von Berlin nachhause fährt, damit er am Nachmittag im Tor stehen kann. Für seinen TuS, dem er ewig die Treue hielt, obwohl Bezirks- und Landesligisten Schlange standen. Stürzer sei „ein Braver, der eigentlich keine wilden Geschichten geliefert hat“, meint Huber, um dann doch grinsend von den kleinen Eigenheiten seines Kumpels zu erzählen: zum Beispiel vom „aufgemotzten Dreier-Golf mit M3-Spiegel, mit Zwischengas, den du schön gehört hast, wenn er von daheim weggefahren ist“. Oder dass er immer als Letzter aus der Kabine kam und dann Spieler und Schiedsrichter mit seinem Torwartdress überrascht hat. Huber: „Das war immer der letzte Schrei.“ Legendär seien auch die Partys im Stürzer-Keller gewesen, wo der Keeper und Freizeit-DJ NJOY („Wir bringen die Hütte zum brennen“) auf 20 Quadratmeter soviel Scheinwerfer, Nebel- und Eismaschinen verbaut hat, dass selbst die Bühnentechniker vom ESC-Songcontest erblassten. Und trotzdem habe er selbst immer den Durchblick gehabt, „denn Stuze trinkt ja so gut wie keinen Alkohol“, sagt Huber. Nur einmal wurde aus Dr. Andi Jekyll der wilde Mr. Stuze Hyde. Bei einer Fußballerhochzeit habe er erst eine Schmerztablette gebraucht und dann am Wein genippt. „Das war eine Kombi. Da wurde er zum Partytier.“ Oder mit anderen Worten: Er war Stuze-betrunken.

Ein bisserl trinkfester ist Michael Helneder, das vermuten wir. Sicher ist aber, dass der 34-Jährige aus der Fußballrente zurückkam, um dem FC Finsing 2 in der Kreisklasse nochmal zu helfen. Der Raboner, sein Lieblingstrick, habe zwar immer noch nicht geklappt. „Wirklich nie“, wie Trainer Thomas Bonnet erzählt, „aber er ist immer noch pfeilschnell wie eh und je, war uns eine große Verstärkung und hat zehn Buden gemacht – so viel wie noch nie“. Da darf man auch Siege feiern. Intensiv und lange wie in einer legendären Partynacht. „Als Michi heimkam, hatte er noch die Riesenidee, mit dem Hund spazieren zu gehen“, erzählt sein Coach. „Leider hat er es nicht mehr ganz geschafft, weil ihn das Spiel doch zu ausgepowert hatte. Er hat seinem Hund noch erzählt, wie gut er gespielt hat. Dann hat er sich noch zu ihm dazugelegt.“ Die beiden sind dann wohl selig eingeschlafen. „Das Problem war nur, dass die Haustüre noch offen stand.“

Kommen wir zu Maxi Hofmeister, der heute sein letztes Spiel bestreitet. Was der SV Eichenried mit dem 31-jährigen Keeper verlieren wird? Einen pflichtbewussten Fußballer, der als er rot-gesperrt war, trotz zuvor durchzechter Nacht von Eichenried nach Forstern zum Spiel gejoggt war, um den Torwart warm zu machen“, wie sein Teamkollege Stefan Adam erzählt. Und der mal einen Kasten Bier gewonnen hat. Er hatte vor dem Spiel gegen Taufkirchen mit Trainer Andi Ostermair gewettet, dass er BSG-Stürmer Thomas Götzberger einen Beinschuss verpassen werde. Hat er gemacht – als Torwart wohlgemerkt.

Ganz so wild war die Karriere von Christian Enzbrunner nicht, ganz im Gegenteil. Als er zu den Herren des SC Kirchasch wechselte, „war er relativ schmächtig, klein, sehr mager und hatte eine Brille“, wie sich sein langjähriger Weggefährte Maxi Bals erinnert. Und trotzdem schoss er von Beginn an Tore am Fließband. Warum? Weil ihn alle unterschätzten. Da war sich sein erster Trainer im Herrenbereich, Anderl Faltermaier, sicher, der den Stürmer den Namen gab: „Da kloa Enze mit da Bruin.“ Was soll man da sagen? Clark Kent oder Harry Potter wurden ja auch gern mal unterschätzt. Jetzt will der 33-Jährige kürzertreten. Der KSC wird ihn vermissen, so mancher gegnerischer Verteidiger wird ganz froh sein ...

Zum Schluss noch zwei gute Nachrichten aus dem Schiedsrichter-Lager. Laut Obmann Knut Friedrich will sich niemand zur Ruhe setzen. Und von 3. bis 6. August gibt es einen Schiedsrichter-Crash-Kurs. Nein, das hat jetzt nichts mit „Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht“ zu tun. Vielmehr kann man in vier Tagen den Schein machen – und dafür sorgen, dass die Einteiler künftig nicht mehr so ins Schwitzen kommen.

