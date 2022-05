BSC Taufkirchen sichert Klassenerhalt - Inning mit Kantersieg - Forstern muss in die Relegation

Von: Andreas Priglmeir

Mathias Schoppe (vorne) vom FC Inning © Andrea Jaksch

In der A-Klasse konnte Taufkirchen den Klassenerhalt trotz einer Niederlage gegen Hörlkofen sichern. Der FC Forsten steht somit fest auf dem Relegationsplatz.

FC Lengdorf 2 : SV Walpertskirchen 2 4:1

„Ab Mitte der ersten Hälfte hatten wir das Spiel im Griff und haben daher hochverdient gewonnen“, fand Lengdorfs Trainer Volkmar Schrafen. Zunächst gingen allerdings die Gäste in Führung, Dominik Dittrich vollendete einen schönen Konter. In der 28. Minute gelang Alexander Kiefinger nach einer Flanke von Johannes Obermaier der Ausgleich. Kurz vor der Pause fand Andreas Baumgärtel mit einem Freistoß Torjäger Alexander Stark, der die Partie per Kopf drehte. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Stark nach einer Flanke von Tobias Baumgärtel auf 3:1. In der 89. Minute stellte Jakob Altmann den 4:1-Endstand her, nach einer Kombination über Simon Schrafen und Thomas Meier.

BSG Taufkirchen 2 : SV Hörlkofen 1:4

Dank der Forsterner Niederlage schaffte Taufkirchen trotz der Heimpleite den Klassenerhalt. Dabei legte die BSG gut los. Felix Uellenberg traf bereits nach drei Minuten mit einem platzierten Schuss zur Führung. Nur zehn Minuten später glich Lukas Sickan aus. Die Gastgeber hatten im Aufbauspiel den Ball verloren. Nach der Pause wurde Taufkirchen auch wetterbedingt immer müder. Das nutzte Hörlkofen aus. In der 61. Minute traf Victor Silva Hormazabal mit einem Sonntagsschuss zum 2:1. Danach verlor BSG-Keeper Markus Thot als letzter Mann den Ball und wusste sich nur mit einem Foul zu helfen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Moritz Neumann zum 3:1. Hormazabal musste kurz darauf mit Gelb-Rot vom Platz, da er – bereits mit Gelb belastet – einen Freistoß blockiert hatte. Fünf Minuten vor Schluss legte Leonard Glässner noch das 4:1 für Hörlkofen drauf.

TSV Grüntegernbach : FSV Steinkirchen 1:1

Mit einer Minimalchance auf den Relegationsplatz gingen beide Teams in die Partie. Aufgrund der Siege von Dorfen und St. Wolfgang spielte die Punkteteilung aber keine Rolle mehr. In der ersten Hälfte verpasste Julius Tafelmeier aus bester Position die TSV-Führung. Auch Steinkirchen kam nah ran, Torwart Lorenz Köstler war aber stets zur Stelle. Direkt nach der Pause nutzte Maximilian Mühlhuber einen umstrittenen Foulelfmeter zur FSV-Führung. Das Spiel blieb dennoch ausgeglichen. Mit der letzten Aktion des Spiels gelang Johannes Fink nach einer Ecke per Kopf noch der nicht unverdiente Ausgleich. Grüntegernbachs Jakob Kieblspeck zog sich eine schwere Knieverletzung zu, Steinkirchens Ibrahim Krraki sah Gelb-Rot (90.).

FC Inning : SV Wörth 2 6:0

Schon nach einer Viertelstunde stand es dank Antonio Cosic und einem schönen Volleyschuss von Manuel Hahn 2:0 für Inning. Kurz nach der Pause legte Matthias Unterreitmaier das 3:0 nach. Auf Vorarbeit von Christoph Schalk traf Mathias Hermannsdorfer zum 4:0, das 5:0 machte Darijo Cancar nach einer Ecke per Kopf. Den Endstand erzielte erneut Cosic (60.). api