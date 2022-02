BSG Taufkirchen beherrscht den FC Hohenpolding - FC Eitting gegen Bezirksligisten chancenlos

Die BSG-Führung: Andre Huber (l.) trifft am Hohenpoldinger Wolfgang Stummer vorbei zum 1:0. © Eicke Lenz

Der FC Hohenpolding tat sich gegen die höherklassige BSG Taufkirchen schwer. Auch der FC Eitting hatte gegen den Bezirksligisten SV Dornach keine Chance.

Langengeisling – Zu einem Testspiel trafen die BSG Taufkirchen und der FC Hohenpolding in Langengeisling aufeinander. Ohne den erkrankten Spielertrainer Thomas Bachmaier hatte der FC Hohenpolding einen schweren Stand gegen den Kreisligisten. Das Kreisklasseteam unterlag 1:3.

Die BSG ließ den Ball gut laufen und hatte mit Andre Huber einen torgefährlichen Stürmer, der nach einer halben Stunde zum 1:0 ins lange Eck traf. Bei einem eher harmlosen Angriff der Hohenpoldinger unterlief dann Taufkirchens Torwart Lukas Loher ein folgenschwerer Fehler, und Thomas Hönninger erzielte kurz vor der Pause den 1:1-Ausgleich.

Auch in der zweiten Halbzeit bestimmte die BSG das Geschehen, ließ aber viele Möglichkeiten liegen und kam erst gegen Ende des Spieles zum verdienten Sieg. Jannik Vom Hofe wurde toll angespielt und erzielte die erneute Führung. Wenig später traf auch noch Daniele Eibl per Elfmeter.

FC Eitting: Klassenunterschied gegen Bezirksligisten deutlich zu erkennen

Eitting/Dornach – Nichts zu holen gab es für den FC Eitting beim Testspiel gegen den Bezirksligisten SV Dornach, der auch schon im Hinspiel in Eitting vier Tore erzielt hatte. Beim klaren 4:0-Sieg war der Klassenunterschied deutlich zu sehen.

Die Platzherren waren sofort da und setzten Eitting gehörig unter Druck. Das frühe 1:0 (3. Minute) durch Seyed Suaheli Anadokar war eine deutliche Ansage. Für Eitting wurde es danach nicht besser. Der Kreisligist leistete sich im Spielaufbau zu viele Fehler und geriet so immer wieder in Bedrängnis, so auch in der 14. Spielminute: Die Dornacher fingen einen Pass der Eittinger ab, setzten Torjäger Felix Partenfelder ein, und der traf zum 2:0.

In der Pause tauschten beide Mannschaften ihr Personal aus, aber Dornach blieb die bestimmende Mannschaft, was sich auch mit zwei weiteren Toren ausdrückte. Acht Minuten nach Wiederanpfiff traf Dominik Goßner zum 3:0, und Mitte der zweiten Halbzeit traf Clovis Tokoro zum 4:0-Endstand. Der SV Dornach, der in der Vorwoche mit 3:2 gegen den FC Moosinning gewonnen hatte, war auch gegen den FC Eitting ungefährdet. Dagegen kam die FCE-Reserve gegen den SV Pulling zu einem 2:2. Louis Limmer und Christian Gröber erzielten die Tore. fcf