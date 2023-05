Niederlage gegen Lengdorf: Taufkirchen verliert Spiel und Spielertrainer – Ärger um Elfmeter

Chance vertan: Die Lengdorfer Tobias Lechner, Keeper Lukas Hibler und Lukas Fischer (v. l.) sehen zu, wie Dion Heydemann (Nr. 9) freistehend vergibt. © Eicke Lenz

Mit dem 3:1-Sieg im Landkreisderby hat der FC Lengdorf die BSG Taufkirchen in noch größere Abstiegsnöte gebracht. Noch dazu verletzte sich Taufkirchens Spielertrainer.

Lengdorf – Dabei hatten die Vilstaler im ersten Spielabschnitt gut mitgespielt und hatten nach einem Konter über die Seite die erste Chance, aber die FCL-Abwehr konnte den Pass in die Mitte gerade noch abfangen.

Auf der Gegenseite war die BSG-Defensive nach einem Angriff über die rechte Seite nicht so konsequent. Maximilan Mayer setzte nach, passte scharf in die Mitte, wo Florian Spielberger zum 1:0 nur noch den Fuß hinhalten musste (12.).

Weit weniger effektiv waren die Angriffe der BSG, die zwar zu mehreren Eckbällen kam, die aber nicht zum Erfolg führten, auch weil sie buchstäblich vom Winde verweht durch den Strafraum segelten. Doch der Wind erwies sich nach einer knappen halben Stunde als Bundesgenosse, als Maximilian Gebhard mit einem Fernschuss Keeper Lukas Hibler bezwang (26.).

Doch der Aufschwung der Gäste wurde jäh gebremst, denn Spielertrainer Thomas Bachmaier schied mit einer Muskelverletzung aus. Ihm folgte nur Minuten später Thomas Heilmeier aus den gleichen Gründen. Damit wurde die Abwehrarbeit der Gastgeber – organisiert von Spielertrainer Franco Soave – einfacher, auch wenn der eingewechselte Dion Heydemann viel Einsatzwillen mitbrachte und auch Samuel Schlossnikl mit seinen Dribblings Lengdorfs Abwehr forderte.

Nach dem Seitenwechsel sah Schiedsrichter Christoph Kopp nach einem Zweikampf im Lengdorfer Strafraum ein Foul. Während Valentin Unterreitmeier schon mit dem Ball unter Arm den Elfmeterpunkt ansteuerte, sprach der Unparteiische mit seinem Assistenten und gab statt Strafstoß nur Eckball.

Lengdorf kam wieder besser ins Spiel. Nach einer herrlichen Flanke aus dem Halbfeld köpfte Martin Lechner wuchtig zur erneuten Führung ein (53.). Danach gab sich die BSG zwar nicht auf, doch der verwehrte Strafstoß und das Gegentor zeigten Wirkung. Lengdorfs Abwehr spielte solide ihren Part runter, und Spielertrainer Soave agierte auf der für ihn ungewohnten und wenig geliebten Position sachlich und risikolos. Und er bereite das 3:1 vor.

Er spielte einen langen Pass auf den in den freien Raum gestarteten Dominic Fumelli, der vom linken Flügel flach in die Mitte passte. Spielberger ließ den Ball durch zu Mayer, der völlig frei aus kurzer Entfernung einschoss. Weitere Möglichkeiten ließen die Gastgeber liegen, so auch Martin Lechner, der eine Vorlage von Andreas Baumgärtel per Absatzkick in die Wolken schoss. (Eicke Lenz)

Stimmen zum Spiel

Thomas Bachmaier, Spielertrainer der BSG Taufkirchen: „Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekomen und hatten auch mit dem ersten Angriff eine gute Möglichkeit. Doch dann gerieten wir durch eigene Fehler in Rückstand, den wir eigentlich gut weggesteckt haben. Wir sind auch zu vielen Ecken gekommen, die wir aber nicht optimal genutzt haben. Der Ausgleich brachte uns ins Spiel zurück, aber die Verletzungen von Thomas Heilmeier und mir haben uns den Rhythmus genommen. Durch das frühe 1:2 nach Seitenwechsel mussten wir mehr riskieren, während Lengdorf aus einer sicheren Abwehr abwartend spielen konnte. Für mich unverständlich war die Rücknahme des Elfmeters durch den Schiedsrichter.“

Franco Soave, Spielertrainer des FC Lengdorf: „Ein Sieg im Derby ist immer schön. Allerdings ist meine Freude getrübt, denn wir sind nicht gut gestartet, und wir haben auch nach dem 1:0 nicht strukturiert gespielt. Auch unsere Spielweise nach dem Ausgleich hat mir nicht gefallen. Riesenglück hatten wir, dass der Schiedsrichter den Elfmeterpfiff nach Rücksprache mit dem Assistenten zurückgenommen hat. Das kommt eigentlich nur in ganz wenigen Fällen vor. Für uns war es gut, denn danach ist es bei uns besser gelaufen. Wir haben einen verdienten Sieg eingefahren.“