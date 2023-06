BSG-Trainer Bachmaier nach Entscheidungsspiel: „Spiegelt unsere ganze Saison wider“

Von: Nico Bauer

Moosburg feiert den Aufstieg in die Kreisliga, die BSG spielt nächste Saison kreisklassig. © Nico Bauer

Taufkirchen verlor das Relegationsspiel gegen Moosburg und steigt damit ab. In der Niederlage sah Bachmaier ein bekanntes Muster aus der Saison.

Taufkirchen – Das war’s für die BSG Taufkirchen. Ihr Abstieg in die Kreisklasse ist besiegelt, nachdem sie im Relegationsspiel dem FC Moosburg am Samstag 0:2 (0:0) unterlegen ist. Das Ergebnis ging so in Ordnung. 700 Zuschauer in Langenpreising hatten sich ein Spektakel erhofft, aber sie bekamen ein zeitweise nicht sehr schön anzuschauendes Spiel geboten.

Moosburg hatte in den ersten 20 Minuten zwei Großchancen, aber dann wurde es zäh. In der torlosen ersten Halbzeit gab es wenige Torszenen, und ein Taufkirchener Kopfball ging knapp über das Tor (18.). Spielertrainer Thomas Bachmaier ärgerte sich später, dass seiner Mannschaft ein Foulelfmeter nicht gegeben worden war. Samuel Schlossnikl war zu Fall gekommen, und alle Spieler im Umfeld hätten gesagt, es sei ein klares Foul gewesen.

Nach der Pause warteten beide Teams auf den ersten Bock des Gegners. Und den schossen die Taufkirchener gegen defensiv kompakte Moosburger. Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld lief Leonor Ademi Richtung Strafraum, er war eigentlich schon gestellt und kam doch noch zum erfolgreichen Torschuss (61.). Damit konnte der FC auf den Konter zur Entscheidung warten, und den vollendete Vitus Hilz (73.). Er umkurvte lehrbuchmäßig BSG-Torwart Julian Korber.

Der FCM konnte Taufkirchen eher zu Fehlern zwingen und so das Spiel für sich entscheiden. © Nico Bauer

„Das spiegelt unsere ganze Saison wider“, sagte später BSG-Spielertrainer Thomas Bachmaier. „Wir legen uns die Gegentore immer wieder selbst rein.“ Auch in diesem Spiel waren die Fehler extrem. „Dabei hatten wir das Spiel doch gut im Griff“, sagte Bachmaier. Er meinte aber auch, dass die BSG die Kreisliga-Zugehörigkeit nicht in diesem Entscheidungsspiel verloren habe. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, und die Einstellung hat gestimmt“, sagte der Trainer, der an Bord bleibt und den Karren aus dem Dreck ziehen möchte.

Er appellierte an die Ehre der Spieler, in der kommenden Saison in der Kreisklasse den Abstieg wieder zu reparieren. Bachmaier wird schon in den nächsten Tagen beginnen, am Kader für die Mission Wiederaufstieg zu basteln. (Nico Bauer)