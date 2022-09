„War vor 15 Jahren schon alt“: BSG Taufkirchen trifft auf Stillers Allershausen

Von: Helmut Findelsberger

Teilen

„Personell schaut’s so gut aus wie schon lange nicht mehr.“ Somit blickt Thomas Bachmaier, Spielertrainer der BSG Taufkirchen, dem Heimspiel heute Abend um 19 Uhr gegen den TSV Allershausen optimistisch entgegen.

Taufkirchen – Ein Trio wäre am Samstag sicher nicht da gewesen, deshalb wurde die Partie schon frühzeitig um einen Tag vorverlegt. Abwehrchef „Guru“ Lukas Winhart und der aus Dorfen gekommene 19-jährige Matthias Ladendorf sind wieder im Kader.

Einzig Oliver Kluth fehlt erkrankt. Wenn Bachmaier an die 2:4-Niederlage von Moosinning denkt, ärgert er sich immer noch. „Da war mehr drin.“ Und jetzt Allershausen, Tabellendritter und so gut wie noch nie? „Ein Tabellenstand lügt nicht“, sagt Bachmaier. 1:0 gegen Kranzberg, 4:0 in Lengdorf und zuletzt 3:2 gegen Eitting, so hat sich die Truppe um den 49-jährigen Spielertrainer Michael Stiller nach oben gearbeitet.

Bachmaier muss lachen, „denn gegen Eitting hab’ ich als 18-Jähriger gegen ihn gespielt, und da war der gefühlt schon alt. Jetzt bin ich 33 und der spielt immer noch“. (fi)