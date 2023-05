Unheimliche Schluss-Viertelstunde: BSG Taufkirchen geht nach Führung unter – Spielertrainer verletzt

Da war noch alles gut: Samuel Schlossnikl (Nr. 21) trifft zur BSG-Führung. Foto: Eicke Lenz © Eicke Lenz

Mit der 1:4 (1:0)-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten TSV Hohenwart hat die BSG Taufkirchen wichtige Punkte im Abstiegskampf der Kreisliga verloren.

Taufkirchen – Lang war das Spiel offen, doch Hohenwart entschied die Partie in den letzten Minuten noch hoch für sich. Die späten Tore waren aber nicht ausschlaggebend, denn selbst ein Remis wäre angesichts des Punktestands für die BSG zu wenig gewesen.

Anfangs hatte der Gastgeber die besseren Möglichkeiten. Dion Heydemann setzte sich in halbrechter Position durch, doch sein Schuss strich am langen Pfosten vorbei. Auch ein guter Einsatz von Spielertrainer Thomas Bachmaier über die linke Seite blieb folgenlos, weil der Schuss ins Toraus ging. Mit Flanken vor das Tor blieb die BSG ohne Erfolg, weil Gästekeeper Alex Bäuerle seinen Strafraum beherrschte.

In der 20. Minute gingen die Gastgeber aber dann doch verdient in Führung. Samuel Schlossnikl hatte aus halblinker Position Matias Ladendorf bedient. Der scheiterte an Torwart Bäuerle, der per Fußabwehr klärte. Den Abpraller setzte Schlossnikl volley in den Winkel.

In der Folge versuchte die BSG, zu weiteren Toren zu kommen, doch die TSV-Abwehr stand sicher. Auch der Gast war mit seinen schnellen und trickreichen Angreifern gefährlich, auch wenn Taufkirchens Abwehr aufmerksam verteidigte und sich Torwart Julian Korber als zuverlässiger Keeper erwies.

TSV Hohenwart: Die Distl-Elf drehte in der zweiten Halbzeit auf

Doch das sollte sich in der zweiten Spielhälfte ändern, denn Hohenwarth drehte auf, während Taufkirchens Angriff kaum noch diese Bezeichnung verdiente und kaum die Bälle halten konnte. Nach einem weiten Diagonalpass von Hamburger zog Bachmaier volley ab, doch mit einem Reflex konnte Torwart Bäuerle den Ball noch an die Latte lenken.

Gästetrainer Tobias Distl wechselte mit Oscar Appelmann und Tobias Birgmeir zwei weitere Angreifer ein, während bei der BSG Spielertrainer Thomas Bachmaier verletzungsbedingt ausschied. Appelmann brauchte keine Eingewöhnungszeit, denn nur Minuten nach seiner Einwechslung bekam er den Ball durchgesteckt und traf zum 1:1 – und der Gast setzte nach (73.). Nur vier Minuten später begann die Show von Leon Sedlmair, der mit dem 2:1 sein Team in Führung schoss.

Zwar probierten die Gastgeber alles, scheiterten aber immer wieder an der Hohenwarter Defensive. In der Schlussminute setzte sich nochmals Samuel Schlossnikl in halblinker Position durch, er traf aber nicht ins Hohenwarter Gehäuse. Besser machte es dagegen Sedlmair, der in der 90. Minute zum 3:1 traf und in der Nachspielzeit mit dem Hattrick seinen tollen Einsatz adelte und die BSG ins Tal der Tränen beförderte. Die Luft wird immer dünner. (Eicke Lenz)

Stimmen zum Spiel

Tobias Distl, Trainer des TSV Hohenwart: „Für beide Mannschaften stand heute viel auf dem Spiel. Durch den Sieg ist bei uns eine große Erleichterung eingetreten, denn jetzt haben wir alle Chancen, den direkten Abstieg zu vermeiden und auch ohne die Relegation in der Klasse zu bleiben. Ich muss meiner jungen Mannschaft ein großes Kompliment machen, wie sie nach dem Rückstand wieder ins Spiel zurück gefunden hat und es gedreht hat. Auch wenn unsere Tore erst spät fielen, war der Sieg verdient, weil wir einfach unsere Leistung auf den Platz brachten.“

Fred Hübner, Abteilungsleiter der BSG Taufkirchen: „Wir haben das Spiel vor allem in der zweiten Halbzeit verloren. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Spielertrainer Thomas Bachmaier fehlten uns im Angriff die Ideen, und auch in der Abwehr standen wir nicht mehr sicher. Zweimal hat der Gegner in der Schlussphase mit einfachen Bällen in die Schnittstelle diese Schwächen zu Toren ausgenutzt und uns eine bittere Niederlage zugefügt. Nun wird es für uns sehr schwer, noch in die Relegationsrunde zu kommen.“