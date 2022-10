Buch nimmt sich Erding zum Vorbild

Von: Sebastian Voichtleitner

Sitzball spielten hier der FC Erding und der FC Schwaig 2. Der FCE machte insgesamt die bessere Figur, gewann und freut sich nun aufs Derby gegen Eichenkofen. © rola

SG möchte Schwaig ärgern – Kellerduell in Finsing

Landkreis – Albert Bowinzki, Pressesprecher der SG Buch/Forstern, blickt zurück auf vergangene Woche: „Wir spielten stark gegen favorisierte Geislinger, Schwaigs 1:5-Klatsche gegen Erding sah so auch niemand kommen.“ Jene Erdinger wolle sich sein Team zum Vorbild nehmen, um gegen den FC Schwaig 2 zu bestehen. FC-Trainer Markus Beck geht optimistisch in die Partie: „Unsere Trainingswoche war herausragend, und auch personell habe ich keine Ausfälle zu beklagen.“ Über die SG könne er nicht viel sagen, freut sich aber auf die Partie: „Der Liveticker der SG ist immer super und besitzt bereits Kultstatus.“

Die SpVgg Neuching freut sich aufs Nachbarschaftsduell mit dem FC Moosinning 3. SpVgg-Sportchef Rudi Weber sieht den Druck bei seinen Mannen: „Wir wollen und müssen punkten, sonst wird der Abstand noch vorne bald zu groß.“ Schmerzlich vermisst werden die Offensivspieler Til Koschewa und Rene Wagner. Auch beim FCM herrscht große Personalnot, wie Daniel Bies erklärt: „Es kommt kein Spieler zurück, außerdem sind drei Leute bei einem Weinfest in Bardolino.“ Neuching sieht er als „klaren Favoriten“, auch wenn die jüngsten Ergebnisse der SpVgg „durchaus Grund zur Hoffnung geben“.

Ein Derby mit anderen Vorzeichen gibt es, wenn der FC Erding die SpVgg Eichenkofen empfängt. Heimcoach Andi Ostermair warnt: „Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind die Eichenkofener pünktlich zum Derby mit zwei Siegen in Folge in der Saison angekommen.“ Trotz einiger Ausfälle sieht er sein Team gut gerüstet und verweist auf Rückkehrer wie Oliver Holley oder Florian Leiner. Sein Gegenüber Matthias Kurz geht personell unverändert und mit einer gehörigen Portion Respekt ins Prestige-Duell: „Erding hat gegen die Topteams aus Neufahrn, Schwaig und Langengeisling nicht verloren und ist somit eine Art Favoritenschreck.“

Den Favoriten will auch der Hörlkofener SV ärgern und geht selbstbewusst in die Partie gegen den FC Langengeisling 2. „Lukas Sickan, Stefan Dünnhuber und Keeper Max Pfaffinger sind wieder da – wir sind wieder breiter aufgestellt“, freut sich HSV-Trainer Christoph Böning. Sein FCL-Trainerkollege Sebastian Held will mit einem Dreier „einen goldenen Oktober“ einläuten, der für ihn vorentscheidend sein könnte: „Danach geht es gegen Klettham, Neuching und Neufahrn. Dort entscheidet sich, ob wir oben dranbleiben.“

„Ich werde wohl bis Samstagabend auf Spielersuche sein“, erklärt Erich Witt, Trainer von Rot-Weiß Klettham 2, der unter der Woche nur sechs bis sieben Leute im Training begrüßen konnte. Gegen den SV Walpertskirchen 2 zähle dennoch nur, zu Hause ungeschlagen zu bleiben. Der SVW glaubt an seine eigene Stärke, wie Spielertrainer Sergio Linke verrät: „Wir haben gegen Neuching gezeigt, was wir können. Schöpfen wir unser Potenzial aus, haben wir in der Liga niemanden zu fürchten.“

Das Kellerduell steigt beim FC Finsing 3, wo die Gäste vom FC Eitting 2 bei einem Sieg bis auf sieben Punkte davonziehen können. FCE-Coach Matthias Kugler klagt: „Wir sind personell sehr angeschlagen. Uns fehlen mit Maxi und Manu Klinger sowie Harry Ludwig einige Stammspieler.“