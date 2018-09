Buch und Kirchasch wollen ihre weiße Weste wahren

Buchs Dragan Pesic hat gut Lachen: Bisher gingen seine Jungs nie als Verlierer vom Platz, im Derby will der SV Walpertskirchen das ändern.

Kreisklasse 4: Kompakt

von Redaktion Erding schließen

Walpertskirchen freut sich auf das Derby gegen den bisher ungeschlagenen SV Buch, derweil steht für den FC Forstern ein Gradmesser an. Aspis erwartet kampfstarke Altenerdinger und Kirchasch will seinen Lauf auch in Ottenhofen nicht verspielen.

TSV As pis Taufkirchen – SpVgg Altenerding (So., 15 Uhr): „Mit Altenerding erwartet uns eine kampfstarke Truppe, die um jeden Zentimeter kämpft – die Siege gegen Moosinning und Moosen sprechen für sich“, sagt Taufkirchens Fußballchef Karl Valentin. „Aber wenn wir an die Leistung vom Sonntag anknüpfen können, dann bleiben die Punkte auch bei uns.“ Alex Hantzaras kommt aus dem Urlaub zurück, Alex Müller und Florian Dillis fehlen verletzt. Altenerdings Trainer Armin Pasic muss auf die Urlauber Kropp, Lehmer und Mahjoub verzichten, Stephan Hennhöfer ist verletzt. Er erwartet vom Team „die gleiche Konzentration und Einstellung wie zuletzt beim Sieg gegen Moosen“. Tipp: 2:2

DJK Ottenhofen – SC Kirchasch (So., 15 Uhr): Kirchasch ist Favorit beim noch sieglosen Schlusslicht. „Ich fordere von meinem Team mal eine konstante Leistung über 90 Minuten“, sagt KSC-Spielertrainer Markus Weber. „Gegen Oberding haben wir zu viele Geschenke gemacht, das war ein unnötiges Unentschieden.“ Ihm ist klar, „dass Ottenhofen kämpferisch alles dagegensetzen wird, aber trotzdem müssen wir bei der DJK punkten“. Tipp: 1:3

TuS Oberding – FC Türk Gücü Erding (So., 15 Uhr): „Die spielstarken Türken haben eine Menge sehr guter Fußballer in ihren Reihen“, weiß Oberdings Trainer Hans Bruckmeier. „Leider sind wir im Moment sehr mit Kranken und Verletzten geplagt.“ Er zählt Neumeier, Thomas Holzmann, Wachinger, Stemmer, Listl und Ott als Ausfälle auf, außerdem fehlen die Urlauber Markus Holzmann und Fröhlich. Dieses Problem hat Türk Gücü nicht. „Es sind alle dabei“, vermeldet Fußballchef Gökmen Uluhan und meint zuversichtlich: „Nach drei Niederlagen am Anfang haben wir zwei Siege geholt und würden gegen Oberding gern noch einen drauf legen.“ Aber er warnt auch vor dem TuS, denn: „Gegen Aufsteiger ist es immer schwer zu spielen. Oberding hat gute Ergebnisse geholt, das wird nicht leicht.“ Tipp: 2:1

FC Forstern – SV Eichenried (So., 15 Uhr): Das 2:4 bei Türk Gücü war vom Kreuzbandriss von Michael Bowinzki überschattet. „Das war eine absolut verdiente Niederlage, durch einen 20-minütigen Tiefschlaf nach der Halbzeit“, schimpft Forsterns Sprecher Albert Bowinzki. Auch wenn ihm klar ist, dass die Tabelle nicht die wahre Stärke des Gegners widerspiegelt: „Gegen Eichenried gibt es keine Ausreden. Wir müssen eine Reaktion zeigen und gegen diesen direkten Konkurrenten zu Hause gewinnen.“ Die Gäste reisen mit einer Rumpf-Elf an. Hofmeister, Hinz, Böhm, Lommer, Reinschmied und Uscharewitz fallen aus. „Wir stehen mit Forstern unten drin. Wer da raus will, muss das Spiel gewinnen, „sagt SVE-Spielertrainer Andreas Ostermair. „Aber jammern hilft nix. Ziel muss sein, dass wir nicht als Verlierer vom Platz gehen. Sonst stehen wir wieder ganz hinten drin, und wir wissen, wie das letztes Jahr dann ausging.“ Tipp: 2:1

SV Walpertskirchen – SV Buch (So., 15 Uhr): Bis auf Königsmark (Urlaub) und Baumann (Sperre) ist der Walpertskirchener Kader komplett. „Wir freuen uns auf das Derby“, sagt WSV-Trainer Josef Heilmeier. „Buch hat bis jetzt noch kein Spiel verloren. Dementsprechend sind sie auch ganz klar in der Favoritenrolle.“ Dennoch schätzt er die Chancen auf 50:50 ein. „Nach unserem Last-Minute-Tor gegen Wartenberg sind die Jungs weiterhin heiß darauf, ungeschlagen zu bleiben“, erklärt Buchs Fußballchef Robert Augustin. Wieder im Kader ist Kapitän Daniel Haberl, der aber noch nicht von Anfang an auflaufen wird. Tipp:1:3 wk

Die Partie TSV Wartenberg – FC Moosinning 2 ist auf Donnerstag, 27. September, 19 Uhr, verlegt worden; der SC Moosen hat spielfrei.