Buchbach dreht die Partie in einer Minute: TSV gewinnt Fußball-Krimi bei der SpVgg Hankofen-Hailing

Comeback-Sieg: TSV Buchbach darf nach dem 3:2 über Hankofen-Hailing jubeln. © Paul Hofer

Nichts für schwache Nerven war der Auftritt des TSV Buchbach am Ostermontag bei der SpVgg Hankofen-Hailing. Im Kellerduell setzten sich die Rot-Weißen am Ende mit 3:2 (1:0) Toren durch.

Buchbach – Mit dem dritten Sieg unter Trainer Uwe Wolf haben sie endgültig den Anschluss ans untere Mittelfeld hergestellt.„Unterm Strich ein verdienter Sieg, wir hatten nach der Anfangsphase alles im Griff und haben uns dann zu Beginn der zweiten Halbzeit das Leben selber schwer gemacht“, analysierte Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier die Partie und ergänzte: „Wenn wir verloren hätten, wäre es angesichts der anderen Resultate schon schwierig geworden. So aber haben wir aus fünf Spielen elf Punkte geholt und sind mitten dabei.“

Beide Teams starteten mit viel Engagement in dieses Kampfspiel, die Hausherren kassierten gleich in der ersten Viertelstunde zwei Gelbe Karten. Beide Teams operierten viel mit langen Bällen, Buchbach insgesamt etwas zwingender und auch gefährlicher. In der 28. Minute belohnten sich die Rot-Weißen, als Philipp Walter nach einer Ecke von den Beinen geholt wurde und Tobias Steer den fälligen Elfmeter zur Führung für die Gäste versenkte.

Buchbach hatte das Geschehen weitgehend im Griff, und so dauerte es bis zur 39. Minute, ehe Keeper Daniel Maus bei einem Schuss von David Vogl erstmals eingreifen musste.

Nach der Pause: Offener Schlagabtausch mit besserem Ende für Buchbach

Doch nach dem Seitenwechsel dann ein ganz anderes Bild: Nur sechs Minuten nach Wiederbeginn setzte sich Andreas Wagner durch, und dessen Rückpass auf den Elfmeterpunkt versenkte David Vogl zum 1:1 – Maus hatten beim ersten Gegentreffer unter der Regie von Trainer Wolf keine Chance.

Nur zwei Minuten später fiel sogar die Führung für die SpVgg nach einer Ecke von Timo Sokol, die Elija Härtl am zweiten Pfosten mit viel Wucht einköpfte. Und es hätte für die Gäste noch schlimmer kommen können, denn Daniel Hofer lief in der 57. Minute allein auf Maus zu, legte sich den Ball aber zu weit vor, so dass der Buchbacher Keeper ohne Mühe klären konnte.

Doch dann schlugen die Oberbayern binnen einer Minute eiskalt zurück: Erst drückte Joker Christoph Steinleitner nach einem Gestochere den Ball zum Ausgleich über die Linie, ehe Tobi Steer mit einem Gewaltschuss von der seitlichen Sechzehner-Linie das 3:2 machte – ein haltbarer Treffer in einem verrückten Spiel.

In der Schlussphase hielt Buchbach die Gastgeber meist clever vom eigenen Tor entfernt und brachte so den zweiten Sieg in dieser Saison gegen Hankofen über die Zeit. (Michael Buchholz)