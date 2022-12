Buchbach gegen FC Augsburg II LIVE: Wer setzt sich von Abstiegsrängen ab?

Von: Tim Hempfling

Andreas Steer (TSV Buchbach) wehrt den Ball von Achitpol Keereerom (FC Augsburg, re.) ab. Das Hinspiel gewann der TSV Buchbach mit 3:1. © IMAGO/Klaus Rainer Krieger

Am Samstagnachmittag erwartet der TSV Buchbach den FC Augsburg zum letzten Spieltag des Jahres 2022. Wir berichten im Liveticker.

24. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Buchbach gegen FC Augsburg II.

Remiskönige: Buchbach hat mit neun Unentschieden die meisten der Liga.

Wenn die Buchbacher gewinnen, überholen sie den FCA. Anpfiff ist am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr.

Buchbach - Am Samstagnachmittag steht das letzte Heimspiel des Jahres für den TSV Buchbach bevor. Zu Gast ist die Bundesliga-Reserve des FC Augsburg. Nur einen Punkt trennen beide Mannschaften. Buchbach steht mit 27 Zählern auf Rang 14, der FCA II ist auf Platz elf. Mit einem Heimsieg würden die Buchbacher an den Gästen vorbeiziehen und sich ein Polster auf die Abstiegsrelegationsplätze verschaffen.

Das Hinspiel Anfang August entschied der TSV mit 3:1 für sich. Das war auch gleichzeitig der erste Saisonsieg der Buchbacher. Marcel Spitzer erzielte einen Doppelpack, Tobias Sztaf packte den Deckel drauf. Für die Augsburger traf nur Hendrik Hofgärtner.

TSV Buchbach gegen FC Augsburg II im Liveticker: Ziegler mit Kreuzbandriss in Illertissen

Der TSV Buchbach will seine Serie von drei Spielen ohne Niederlage ausbauen. „Mit einem Erfolgserlebnis zum Abschluss wäre natürlich die Stimmung auf der anschließenden Weihnachtsfeier noch besser“, sagt Marcel Thallinger, Trainer des TSV Buchbach. Fehlen wird Thallinger Daniel Ziegler, der sich beim Auswärtsspiel in Illertissen das Kreuzband gerissen hat. Zudem fallen Tobias Steer, Samed Bahar, Marcel Spitzer, Lukas Sehorz und Blin Kelmendi aus.

Der FC Augsburg will auf den Sieg letzte Woche gegen den 1. FC Schweinfurt aufbauen. „Vom Grundgedanken her treffen zwei Teams aufeinander, die gerne Fußball spielen wollen. Es ist aber zu erwarten, dass der Platz das irgendwann nicht mehr hergibt“, sagt Tobias Strobl, Cheftrainer des FC Augsburg II zur anstehenden Partie. „Deshalb wird es darum gehen, wer die Umstände besser annimmt und vor allem weniger einfache Ballverluste hat.“

Anpfiff ist am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr. Gespielt wird in der SMR-Arena in Buchbach. Wir berichten im Liveticker.