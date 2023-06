Buchbach startet Vorbereitung: Neu-Coach Käs kündigt „hohe Leidenschaft und große Intensität“ an

Coach und Chef: Trainer Alex Käs (l.) und Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. © buc

Der TSV Buchbach startete am Montag bereits die Vorbereitung auf die neue Saison. Mit Alex Käs steht ein neuer Coach an der Seitenlinie beim TSV.

Buchbach – Fußball-Regionalligist TSV Buchbach ist gestern Abend mit dem ersten lockeren Training in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Durchschnittlich vier Einheiten pro Woche hat der neue Trainer Alex Käs angesetzt, insgesamt stehen acht Testspiele auf dem Programm, ehe die neue Spielzeit am Donnerstag, 20. Juli, mit dem Eröffnungsspiel beginnt.

Der Spielplan ist noch nicht bekannt.

Buchbach-Coach Käs: „Grundsätzlich stehen wir mit dem Kader gut da“

„Grundsätzlich stehen wir mit dem Kader, den wir jetzt zur Verfügung haben, gut da. Da haben Georg Hanslmaier und Anton Bobenstetter gute Vorarbeit geleistet. Und so gibt es keinen akuten Handlungsbedarf“, sagt Käs, der freilich punktuelle Verstärkungen nicht ausschließt: „Da muss man abwarten, ob sich noch etwas ergibt und ob es dann auch passt.“

Umbauen muss der neue Coach, der gerne im 3-5-2 spielt, die Abwehr, nachdem die Spitzer-Zwillinge Alex und Marcel sowie Joe Wieselsberger den Verein verlassen haben. „Mit Maxi Manghofer, Levin Ramstetter, Markus Mittermaier und Simon Kampmann haben wir ja auf der anderen Seite auch wieder defensive Kräfte dazubekommen“, betont Käs, der auf die bewährte Buchbach-DNA setzt: „Hohe Leidenschaft und große Intensität.“

Käs will Mannschaft weiterentwickeln: „Geht in erster Linie um taktische Feinheiten“

Natürlich wolle er auch seine Ideen einbringen und versuchen, die Mannschaft weiter zu verbessern. „Da geht es in erster Linie um taktische Feinheiten“, stellt der Trainer fest. „Dass man einem Aleksandro Petrovic nicht erklären muss, wie er den Ball stoppen soll, versteht sich von selbst.“ Der Buchbacher Rekordspieler bleibt auch unter Käs spielender Co-Trainer, und das begrüßt der neue Coach ausdrücklich: „Ich habe auch in Rain und in Ingolstadt sehr gute Erfahrungen mit spielenden Co-Trainern gemacht. Da hat man automatisch mehr Autorität auf dem Platz.“

Buchbach-Stürmer Sinabov verlässt TSV nach nur einem Jahr

Nicht mehr im Kader bei den Rot-Weißen ist Alekzandar Sinabov. Der 20-jährige Angreifer, der letzten Sommer vom VfR Garching gekommen war und vorwiegend in der Bezirksliga-Mannschaft gespielt hat, wechselt aufgrund mangelnder Einsatzzeiten im Regionalligateam zum FC Kufstein nach Österreich.

Nach der kurzen Sommerpause stehen in der ersten Trainingswoche vorwiegend Athletik und Grundlagen auf dem Programm. „Recht viel haben die Spieler ja wahrscheinlich in den drei Wochen nicht verloren, sodass wir da konditionell sicher eine gute Basis haben“, schätzt Käs.

TSV Buchbach: Acht Testspielgegner, einer aus Abu-Dhabi

Den ersten Test bestreiten die Buchbacher am Samstag, 24. Juni, in Peterskirchen gegen den SB Chiemgau Traunstein. Am 28. Juni treffen die Rot-Weißen um 19 Uhr in Taufkirchen auf Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos. Weitere Gegner sind am 1. Juli die SG Johannesbrunn-Binabiburg, am 2. Juli der SC Falkenberg und um 6. Juli der TSV 1860 München 2. Am 7. Juli steigt im Anschluss an das Training, das um 17.30 Uhr beginnt, die offizielle Saisoneröffnung in der SMR-Arena, und einen Tag später gastieren die Buchbacher um 16 Uhr beim Bezirksligisten FC Langengeisling.

Höhepunkt der Testspielserie ist die Partie am Mittwoch, 12. Juli, um 19 Uhr in der SMR-Arena gegen Al-Jazira Club aus Abu Dhabi. Die Punktspiel-Generalprobe steigt drei Tage später, am Samstag, 15. Juli, um 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen Regionalliga-Absteiger SV Heimstetten. (MICHAEL BUCHHOLZ)