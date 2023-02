Regionalligist Buchbach stolpert auf Kunstrasen gegen Bayernligisten Deisenhofen

Freundschaftsspiel beim Bayernligisten FC Deisenhofen

Im vierten Testspiel musste der TSV Buchbach die zweite Niederlage hinnehmen

Buchbach – Die Mannschaft von Trainer Andreas Bichlmaier unterlag am Samstag beim Bayernligisten FC Deisenhofen mit 0:2 (0:1) Toren. Dennoch war der Buchbacher Trainer nicht unzufrieden: „Das Spiel hat wichtige Erkenntnisse geliefert.“

Vordringliche Erkenntnis beim Regionalliga-Dino ist die fehlende Konsequenz vor dem Tor des Gegners. Bichlmaier: „In der zweiten Halbzeit hatten wir gefühlt 25 Abschlüsse, die aber nichts eingebracht haben. Auf der anderen Seite hat man klar gesehen, dass wir enormen Druck entwickeln können, wenn wir einfach spielen und unsere Dynamik entfalten. Da sind wir nur schwer zu halten.“ Insbesondere Neuzugang Andreas Hirtlreiter und Tobias Sztaf ergänzen sich da sehr gut und harmonieren auch schon recht ordentlich.

Dass das Team von Trainer Andreas Pummer eine sehr gute Kunstrasen-Mannschaft ist, war Bichlmaier vorher klar: „Deisenhofen macht das extrem gut. Wir haben uns in der ersten Halbzeit wieder etwas verzettelt und dann dem Gegner auch noch zwei Tore geschenkt. Wir müssen noch mehr verinnerlichen, dass wir mit Schönspielerei nicht weiterkommen. Zumindest in den ersten Pflichtspielwochen, wenn die Plätze noch schlecht sind, werden wir nicht 20 Pässe spielen können, um ein Tor vorzubereiten.“

In der 43. Minute konnten die Buchbacher das Zentrum nicht schließen, Nutznießer war Björn Jost, der sich im 1:1 gegen Keeper Andreas Steer erfolgreich behaupten konnte. Den zweiten Treffer der Blauhemden markierte Ex-Löwe Nico Karger nach einem Fehler im Spielaufbau (60.).

„Diese Niederlage ist überhaupt kein Beinbruch. Bis auf Rocco Tavra, der am Sprunggelenk verletzt ist, sind alle fit, das lässt sich schon gut an“, findet TSV-Trainer Bichlmaier. Am kommenden Samstag reisen die Buchbacher in die Türkei, wo in Belek ein einwöchiges Trainingslager auf dem Vorbereitungsplan steht. Dort sollen zwei weitere Testspiele stattfinden, die aber noch nicht endgültig fixiert sind. buc