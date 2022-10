„Gehen momentan viele Meter für wenig Ertrag“ - Buchbach kassiert späten Ausgleichstreffer

Der TSV Buchbach verpasste gegen SV Viktoria Aschaffenburg den Überraschungs-Dreier © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Julien Christ

Der TSV Buchbach hat beim SV Viktoria Aschaffenburg einen locker möglichen Dreier liegen gelassen und musste sich am letzten Vorrunden-Spieltag mit einem 2:2 (1:1) begnügen.

Buchbach – Die Buchbacher hätten schon in der 2. Minute in Führung gehen müssen, als Tobias Sztaf nach schönem Querpass von Daniel Muteba allein vor Max Grün auftauchte, aber aus kurzer Distanz am Aschaffenburger Keeper scheiterte. Nur wenig später war es Muteba nach einem Freistoß von Aleks Petrovic, der allein vor Grün den Ball über die Latte säbelte.

Auf der anderen Seite lenkte André Esch nach einer Viertelstunde einen Kopfball von Florian Pieper über die Latte. In der 22. Minute durften die Hausherren nach einem Ballverlust von Samed Bahar jubeln, als Pieper den Konter mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0 abschloss.

Die Rot-Weißen blieben trotzdem das klar bestimmende Team und hätten in der 42. Minute den Ausgleich erzielen können, doch Sztaf zögerte etwas zu lange. Zwei Minuten später war es dann aber so weit: Nach einem Freistoß kam Sztaf zum Abschluss, und Bahar fälschte unhaltbar zum 1:1 ab. „Wir hatten wirklich unfassbar viele Chancen, Sammy Ammari hatte auch noch ein ganz dickes Ding. Eigentlich hätten wir zur Pause mit 4:1 in Führung liegen müssen“, sagte Bichlmaier.

TSV Buchbach gegen SK Viktoria Aschaffenburg: Ausgleich fällt in der 82. Minute

Nach Wiederbeginn erwischten die Buchbacher den besseren Start: Ammari legte nach Zuspiel von Petrovic quer, und Manuel Mattera vollendete zum 2:1 (51.). Die Gäste kontrollierten in der Folge das Geschehen, ließen wenig zu und hätten in der 80. Minute den Deckel draufmachen können, aber der Schuss von Bahar touchierte nur den Pfosten.

Zwei Minuten später gelang den Aschaffenburgern der glückliche Ausgleich, als Daniel Cheron einen Schuss von Veit Klement mit der Ferse ins andere Eck lenkte, sodass Esch keine Chance hatte. „Wenn in den letzten beiden Wochen nur halbwegs die Buden gemacht hätten, hätten wir jetzt fünf Punkte mehr auf dem Konto. Mit 27 Punkten würden wir überragend dastehen“, so Bichlmaier. „Wir müssen uns derzeit alles hart erarbeiten und gehen momentan viele Meter für wenig Ertrag. Absolut positiv ist, dass wir uns so viele Chancen herausspielen, das ist aber auch gefährlich, denn irgendwann klappt das dann auch nicht mehr, wenn der Erfolg fehlt.“

Zum Rückrundenauftakt muss Buchbach am Samstag zum Spitzenreiter. „Mit der Einstellung traue ich uns auch in Unterhaching was zu“, bleibt Bichlmaier optimistisch und fügt an: „Wer Buchbach abschreibt, macht einen Fehler. Ich bin überzeugt, dass wir uns da hinten wieder rausziehen.“ buc