Buchbach vor Gastspiel bei den Grabfeldern - „Die defensive Stabilität ist unser Fundament“

Kriegt er die Defensive stabilisiert? Daniel Maus im Kasten des TSV Buchbach. © buc

Nach vier Punkten aus den letzten zwei Spielen will der TSV Buchbach seine Ungeschlagen-Serie verlängern. Der Gegner ist der TSV Aubstadt aus Unterfranken.

Buchbach – „Wir wollen da weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben“, sagt Buchbachs Trainer Uwe Wolf vor dem Gastspiel beim TSV Aubstadt (Sa., 14 Uhr). Mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen unter dem neuen Trainer ist der TSV Buchbach auf den ersten Relegationsplatz geklettert.

Die Gastspiele der Buchbacher bei den Grabfeldern waren in der Vergangenheit allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Bei fünf Vergleichen gab es überhaupt erst einen Buchbacher Sieg. Allerdings läuft es bei den Aubstädtern noch gar nicht: Nach der 0:1-Auftaktniederlage folgte ein 0:1 auch in Aschaffenburg, ehe die Aubstädter letzte Woche beim Derby in Schweinfurt mit 1:2 spät das Nachsehen hatten.

Bester Torschütze ist Joshua Endres, der bislang elf Treffer auf seinem Konto hat, aber Wolf hat auch Sturm-Routinier Christopher Bieber und Timo Pitter auf dem Radar. „Die müssen wir in den Griff bekommen“, weiß der Buchbacher Trainer, der seine Abwehr umbauen muss, weil Marcel Spitzer gesperrt ist.

Dafür kehrt Leon Schmit nach abgebüßter Gelb-Sperre zurück. Gut möglich, dass er auf der linken Seite verteidigt und Benedikt Orth den Job von Marcel Spitzer als Innenverteidiger übernimmt. Mit dabei sein wird wahrscheinlich auch Julian Rabenseifner aus der Bezirksliga-Mannschaft.

„Die defensive Stabilität, die wir jetzt mit zwei Spielen ohne Gegentor auf den Platz gebracht haben, ist unser Fundament. Das müssen wir beibehalten. Die Mannschaft hat das ja auch in Heimstetten in Unterzahl mit Bravour erledigt“, sagt Wolf der seinen Spielern am Donnerstag frei gegeben hat, „um die Köpfe wieder frei“ zu bekommen. (buc)