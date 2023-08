Buchbach-Trainer Käs sauer über die Art und Weise der Gegentore: „Das war einfach zu billig“

TSV Buchbach verlor am Wochenende mit 1:3 gegen den 1. FC Schweinfurt.

TSV verliert in Schweinfurt nach früher Führung mit 1:3 Toren

Von Michael Buchholz schließen

Der TSV Buchbach wartet auch nach dem dritten Spieltag in der Regionalliga-Saison 2023/24 weiter auf den ersten Dreier. Die Mannschaft von Trainer Alex Käs musste sich am Samstagnachmittag nach einer frühen 1:0-Führung durch Tobias Steer beim FC Schweinfurt 05 letztlich mit 1:3 (1:2) Toren geschlagen geben.

Schweinfurt/Buchbach – „Den Saisonstart haben wir uns alle anders vorgestellt, jetzt brauchen wir am Freitag gegen Fürth 2 unbedingt einen Sieg“, betont Käs. Vor allem die Art und Weise, wie sich die Rot-Weißen die Gegentore eingefangen haben, stößt dem TSV-Trainer sauer auf: „Das war einfach zu billig, da brauchen wir mehr Aufmerksamkeit.“

Dabei macht der Coach die Gegentore nicht an den personellen Umstellungen fest, die durch die Ausfälle von Philipp Walter und Léon Schmit notwendig geworden waren: „Taktisch hat sich da ja nicht viel geändert, das waren vielmehr individuelle Fehler.“

Beim 1:1 konnte sich Adrian Istrefi nach Flanke von Taha Aksu im voll besetzten Strafraum davonschleichen und kam frei zum Kopfball, der per Bogenlampe genau in den Winkel fiel (13.). Beim zweiten Treffer waren sich Manuel Mattera und Keeper Felix Junghan uneinig, und so konnte Severo Sturm aus spitzem Winkel einschießen (29.). Und auch das dritte Tor war vermeidbar, weil Fabio Bozesan im Strafraum völlig allein gelassen wurde und Junghan keine Chance ließ (53.).

Dabei hatten die Buchbacher einen Start nach Maß erwischt, als Steer nach einer abgewehrten Ecke von Benedikt Orth aus 16 Metern an den Ball kam und die Kugel versenkte (4.) – es war der erste Saisontreffer für die Rot-Weißen.

„Wir waren dann oft einen Schritt zu spät und in den Zweikämpfen nicht entschlossen genug“

„Das Spiel ist genau umgekehrt gelaufen wie letzte Woche in Aschaffenburg“, monierte TSV-Trainer Käs. „Diesmal sind wir gut reingekommen und haben dann aber sukzessive dem Gegner das Spiel überlassen. Wir waren dann oft einen Schritt zu spät und in den Zweikämpfen nicht entschlossen genug.“

Kurz vor der Pause hatte Steer nach Vorarbeit von Tobias Sztaf und Tobias Stoßberger den Ausgleich auf dem Fuß, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. In der Pause hatten sich die Gäste dann noch mal neu eingeschworen, waren dann auch ähnlich gut aus der Kabine gekommen wie im ersten Abschnitt, nur mit dem Unterschied, dass diesmal kein TSV-Treffer fiel.

Nach einem weiten Ball und Kopfball-Verlängerung von Maximilian Manghofer, bei der sich Schweinfurts Keeper Lukas Wenzel böse verschätzt hatte, verzog Stoßberger aus 14 Metern knapp. Insgesamt hätte Schweinfurt aber schon nach 45 Minuten angesichts weiterer Möglichkeit durchaus höher führen können, gab Käs dann auch unumwunden zu. (Michael Buchholz)