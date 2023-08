Buchbach zu Gast in Schweinfurt – TSV hofft in Unterfranken auf den ersten Saisonsieg

Nicht zufrieden: Aleksandro Petrovic vom TSV Buchbach. © Sven Leifer

Zum zweiten Auswärtsspiel in Folge gastiert Regionalligist TSV Buchbach an diesem Samstag um 14 Uhr beim 1. FC Schweinfurt 05.

Buchbach – Die Gastgeber haben nach dem Spielausfall vergangene Woche in Schalding erst eine Partie absolviert und haben nach dem 0:0 bei Viktoria Aschaffenburg auch erst einen Punkt auf dem Konto.

Bei den Rot-Weißen muss Trainer Alex Käs auf jeden Fall die Abwehr umbauen, weil Philipp Walter aufgrund seiner Ampelkarte aus dem Aschaffenburg-Spiel fehlt und weil Léon Schmit wegen Uni-Prüfungen nicht mit nach Schweinfurt reisen kann. Mögliche Kandidaten für die vakanten Positionen sind Nerman Mackic, Christian Brucia, Markus Mittermaier, Manuel Mattera und Simon Kampmann.

Routinier Brucia hat beim 2:0-Sieg im Pokal in Waldkraiburg gezeigt, dass er trotz längerer Verletzung kaum Anlaufzeit braucht. Mittermaier hat seine Achillessehnen-Probleme überwunden und Mattera eine Gehirnerschütterung überstanden. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Tobi Heiland, der sich in Waldkraiburg eine Leistenzerrung zugezogen hat. „Da müssen wir abwarten, ob es bei ihm geht. Wir wollen aber auch kein Risiko eingehen“, sagt Käs, der ohnehin der Ansicht ist: „In Schweinfurt brauchen wir Spieler, die bei 100 Prozent sind. Wir wollen auf alle Fälle punkten, in Gleichzahl sollte das möglich sein.“

Bei den Schweinfurtern, die seit dieser Saison keine Profis mehr sind, fehlt Adam Jabiri wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Kevin Ferry und Lukas Billick waren zuletzt angeschlagen. (buc)