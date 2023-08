TSV Buchbach-Trainer Käs: „Das war zu wenig mit dem Ball, das war zu wenig gegen den Ball“

TSV Buchbach setzte sich mit 2:0 in der ersten Runde des Toto-Pokals durch. © FuPa

Der TSV Buchbach steht nach einem 2:0-Sieg beim VfL Waldkraiburg in der zweiten Runde des bayerischen Toto-Pokals.

Buchbach – Vor knapp 300 Zuschauern setzte sich der Regionalligist nach Treffern von Philipp Walter und Meriton Vrenezi gegen die drei Klassen tiefer angesiedelten Gastgeber durch.

„Chapeau. Wir können stolz sein auf unsere Leistung. Wir haben gut dagegen gehalten“, freute sich VfL-Coach Herbert Vorwallner nach dem höchst achtbaren Resultat, während Buchbachs Trainer Alex Käs haderte: „Das war zu wenig mit dem Ball, das war zu wenig gegen den Ball. Das waren viele kleine Einzelsituationen, die sich aber summieren.“

VfL Waldkraiburg verpasst frühe Führung – in Unterzahl ab der 65. Minute

Die Rot-Weißen, im Gegensatz zum letzten Liga-Auftritt in Aschaffenburg auf vielen Positionen verändert, taten sich gegen tief stehende Gastgeber schwer. Zu langsam im Aufbau, zu wenig präzise im letzten Drittel. Abwehrchef Philipp Walter gelang nach einem Freistoß von Tobi Heiland, der ans Lattenkreuz klatschte, der Führungstreffer (25.). Das 2:0 machte Meriton Vrenezi nach Vorlage von Tobi Sztaf (62.).

Waldkraiburg hätte aber auch nach einem Bock von Nerman Mackic durch Berat Uzun schon früh in Führung gehen können. „Dann wäre es sicher anders gelaufen“, so Vorwallner, der sich ärgern musste, als sich Uzun in der 65. Minute die Ampelkarte abholte: „Das war mit Ansage, der Schiri hat Berat schon von Anfang an auf dem Kieker gehabt.“ Ungeschickt vom VfL-Angreifer, aber wohl auch überzogen. (Michael Buchholz)