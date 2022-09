Buchbacher Serie gestoppt - Aubstadt händigt dem TSV die erste Niederlage seit sechs Spielen

Es war schwierig: Buchbachs Torschütze Sammy Ammari (r.) wird hier bedrängt von Tim Hüttl. Foto: buc © buc

Der TSV Buchbach konnte seine Serie von sechs ungeschlagenen Spielen in Serie nicht weiter ausbauen. Gegen Aubstadt gab es eine 2:4-Niederlage.

Buchbach – Die Serie von sechs Spielen ohne Niederlage hat der TSV Buchbach am zehnten Spieltag der Fußball-Regionalliga Bayern nicht ausbauen können. Die Rot-Weißen unterlagen dem TSV Aubstadt vor 619 Zuschauern trotz ordentlicher Leistung aufgrund einiger Schnitzer in der Defensive 2:4.

Buchbach musste ohne den gesperrten Daniel Muteba, die verletzten Joe Wieselsberger und Benedikt Orth sowie den erkrankten Alex Spitzer die Aufgabe gegen die Grabfelder in Angriff nehmen, die zahlreichen Umstellungen wirkten sich in der Anfangsphase durchaus aus, zumal die Rot-Weißen mit einigen Abstimmungsproblemen zu kämpfen hatten. Als sich Rocco Tavra bei seinem Startelfdebüt verschätzte, konnten die Aubstädter per Flankenwechsel und anschließendem Pass ins Zentrum Joshua Endres freispielen, der aus 18 Metern flach via Innenpfosten traf.

Buchbach brauchte einige Minuten, um den Rückstand zu verdauen, hatte eine gute Kopfball-Gelegenheit durch Moritz Sassmann (12.) und konnte sich in der 25. Minute über den Ausgleich freuen, als Tobias Steer einen Freistoß aus 28 Metern scharf und steil ins Zentrum spielte, wo Ben Müller seinen eigenen Keeper Lukas Wenzel überwand. Und es kam noch besser für die Hausherren, denn nach einem Flankenwechsel legte Léon Schmit auf Sammy Ammari ab, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drücken konnte (37.).

Die Führung der Buchbacher hielt bis zur Pause, weil Keeper Andreas Steer in der 45. Minute ein Geschoss von Max Schebak entschärfen konnte, aber nach Wiederbeginn waren die Hausherren anscheinend noch mit den Gedanken in der Kabine, da hatten die Grabfelder die Partie schon blitzschnell gedreht. Erst köpfte Christopher Bieber eine Ecke aus zehn Metern zum Ausgleich in die Maschen (46.), dann drückte Endres eine Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie (50.). Buchbach war in der Folge die aktivere Mannschaft, die um den Ausgleich bemüht war, aber oftmals zu umständlich agierte.

Mehr als einige Halbchancen konnte sich der TSV nicht herausspielen. In der 84. Minute zerstörte Patrick Hofmann nach einem Konter mit einem platzierten Schuss aus 14 Metern alle Buchbacher Hoffnungen, zumal auch Schiedsrichter Andreas Hummel keine Nachspielzeit genehmigte. (Michael Buchholz)