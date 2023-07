Über 400 Kilometer: TSV Buchbach hat weiteste Auswärtsfahrt vor sich

Grüne Wand: Beim torlosen Auftakt gegen Ansbach gab es für die Buchbacher (rot) kein Durchkommen. Foto: buc © buc

Die weiteste Auswärtsfahrt der Saison steht dem TSV Buchbach am heutigen Freitag bevor. Beim SV Viktoria Aschaffenburg bestreitet der TSV das zweite Punktspiel.

Buchbach – Bereits um 11.30 Uhr treten die Buchbacher die über 400 Kilometer lange Fahrt an den Schönbusch an und werden erst spät in der Nacht wieder zurückkehren. „Wir wollen nicht so lange im Bus sitzen und dann mit leeren Händen heimkommen, wir erhoffen uns auch in Aschaffenburg Punkte“, so die Erwartung von Trainer Alex Käs, der den Gegner als „routinierte Mannschaft“ bezeichnet: „Aschaffenburg hat zwar einen neuen Trainer, aber innerhalb der Mannschaft hat es wenig Veränderungen gegeben. Das ist eine erfahrene und abgezockte Truppe, die alles daran setzen wird, ihr erstes Heimspiel zu gewinnen.“

Wie die Buchbacher sind die Mainfranken unter dem neuen Trainer Simon Goldhammer am vergangenen Wochenende mit einem torlosen Remis in die Saison gestartet. Der Tabellenfünfte der Vorsaison musste sich beim 0:0 in Schweinfurt vor allem in der ersten Halbzeit bei Keeper Max Grün bedanken, der sein Team mit tollen Paraden im Spiel gehalten hat. Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen, dass Aschaffenburg auch in dieser Saison wieder im oberen Drittel zu finden sein wird.

Buchbacher Trainer Käs erwartet dominante Heimmannschaft

„Ich erwarte eine andere Spielstatik als gegen Ansbach. Am Schönbusch sind die Aschaffenburger ja meist sehr gut unterwegs und werden sicher die Kontrolle über das Spiel suchen“, glaubt Käs. „Auf die Defensive kommen dabei sicherlich andere Aufgaben zu, Ansbach hat ja viel mit langen Schlägen gearbeitet, da waren die Kopfballduelle und die zweiten Bälle wichtig. Aschaffenburg wird sicher mehr versuchen sich ins letzte Drittel zu kombinieren.“

Der Buchbacher Trainer hofft, dass seine Mannschaft an die letzte halbe Stunde der Auftaktpartie anknüpfen kann: „Da waren wir eindeutig öfter in der gefährlichen Zone und näher dran am Torerfolg.“ Konnten die Buchbacher in der Vorbereitung einige Treffer nach Standards erzielen, so verpufften diese Gelegenheiten gegen Ansbach. „Flanken, Ecken und Freistöße hatten wir genug. Die Wahrscheinlichkeit wäre schon groß gewesen, da ein Tor zu erzielen“, rekapituliert Käs, der deswegen auch in dieser Woche wieder Standards trainieren ließ.

Für Brucia und Mittermaier kommt die Partie zu früh

Personell wird es bei den Oberbayern keine großen Veränderungen geben – für Christian Brucia und Markus Mittermaier kommt die Partie noch zu früh. „Wir haben den gleichen Kader zur Verfügung, und prinzipiell hat vieles gegen Ansbach schon funktioniert, sodass wir nicht gezwungen sind, groß zu tauschen“, sagt Käs. „Man muss immer schauen, welche Spieler am besten zum Gegner passen, aber da handelt es sich maximal um ein bis zwei Positionen.“ (Michael Buchholz)

TSV-Kader

Junghan, Zech; Mackic, Walter, Orth, Schmit, Manghofer, Polat, Kampmann, Petrovic, Heiland, Kelmendi, Mattera, Ramstetter, Vrenezi, Ammari, Steer, Sztaf, Stoßberger, Rabenseifner