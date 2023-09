FC Forstern: Bundesliga, wir kommen!

Das Forsterner Bundesliga-Team (obere Reihe, v. l.): Emma Reinwald, Vicky Mitterer, Hannah Ram, Leonie Gollwitzer, Emma Neumeier, Ronja Buttstedt; (mittlere Reihe, v. l.) Nicolas Kirsch, Olivia Trauttmansdorff, Yanica Moritz, Luisa Müller, Sarah Britzke, Amelie Mayr, Alicia Greiner, Martyna Binkul, Maximilian Kaifel; (vorne, v. l.) Emily Fechner, Emilia Strube, Veronika Lang, Veronika Wimmer, Hannah Eifler, Elisabeth Ley, Teresa Frizberg und Josephine Mroncz. Nicht auf dem Bild: Mavi Forstmeier © : Verein

Die Forsterner U17-Juniorinnen freuen sich schon auf die Duelle mit Bayern

Forstern – Es ist ist ein historischer Moment. Am Samstag dürfen die B-Juniorinnen des FC Forstern erstmals Bundesliga-Luft schnuppern. Nach dem Aufstieg und den Leistungen der vergangenen Jahre heißt die Parole bei den Fußballerinnen: „Wir brauchen uns vor keinem zu verstecken.“ Auch wenn er seine Elf nicht in der Favoritenrolle sieht und die Liga „absolut nicht einschätzen“ kann, erklärt Trainer Max Kaifel: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Die Devise fürs erste Match beim 1. FC Nürnberg: „Hinten die Null halten und vorne ein Tor schießen.“

Dass die FCF-Kickerinnen am Samstag ab 14 Uhr dabei auf einen Verein mit großem Namen treffen, sollte die Mädels nicht mehr allzu nervös machen. „Wir haben schon anderes erlebt und große Finals gespielt“, sagt Kaifel, der mit einem Teil der Mannschaft bereits Partien gegen den FC Bayern, den FC St. Pauli oder Union Berlin bestritten hat. Vielmehr freut sich sein Team, „dass es endlich losgeht“. Zudem werden die Fußballerinnen beim Ligaderby erneut auf den FC Bayern treffen, den sie in der Halle bereits einmal besiegen konnten. „Bayern ist für die Mädels nochmal ein Extra-Push“, so der Coach.

Für manche aus dem 22 Spielerinnen starken Kader werden es in Nürnberg jedoch die ersten Punktspielminuten im Dress des FCF sein. Knapp die Hälfte läuft erstmals für die Forsterner U17 auf. Für das dreimal wöchentliche Training nehmen die jungen Talente teils weite Strecken auf sich. Von Rosenheim über Augsburg und sogar aus Straubing kommen die Mädels zum Aufsteiger. Knapp ein Viertel stamme weiterhin aus dem Erdinger Landkreis, sagt Kaifel.

Zum Auftaktmatch können der 32-Jährige und sein Trainerteam – dazu gehören noch Nicolas Kirsch und Hans-Jürgen Lukschanderl – wahrlich aus dem Vollen schöpfen. Bisher seien alle Mädels ohne größere Verletzungen durch die Vorbereitung gekommen. Eine zweiwöchige Pause hatten die Erfolgstrainer den Nachwuchskickerinnen im Anschluss an die spannenden Aufstiegsspiele und den Sieg im Norway Cup gegönnt. Danach wurde die intensive Vorbereitung wiederaufgenommen.

Besonderen Fokus legte der Coach auf das gemeinsame Kennenlernen, Kondition und Kraft, bevor er Richtung Vorbereitungsende noch weitere Akzente setzte. „Die letzten eineinhalb Wochen haben wir verstärkt Spielformen trainiert.“

Richtig schwierig gestalte sich die Suche nach geeigneten Testspielgegnern. Immerhin kommt zum hohen Leistungsniveau noch die Ferienzeit hinzu, wodurch viele potenzielle Gegner absagen mussten, erklärt Kaifel. Doch nach zwei internen Vorbereitungspartien gegen die Damen 2 (2:1-Sieg) und die Forsterner A-Junioren (2:3-Niederlage) sieht sich das Team gewappnet.

Mit dem Aufstieg in die Bundesliga erwarten den Fußballclub nun zusätzliche Vorgaben. Künftig wird das Bundesliga-Logo auf dem Trikot zu finden sein, für das es hinsichtlich Schriftgröße und weiterer Aufdrucke klare Regeln gibt. Zusätzlich wird bei den anstehenden Duellen ein Sanitätsdienst vor Ort sein.

Und auch über diese Vorgaben hinaus ist in Forstern einiges geplant. Wie bereits in der Bayernliga wird der FCF gemeinsam mit den Fans mit dem Bus auf Reisen gehen. Der ist laut Kaifel bitternötig, um das ganze Equipment unterzubringen. Zusätzlich werde seine Mannschaft bei weiten Auswärtsfahrten früher anreisen und vor Ort Quartier beziehen. Möglich sei das jedoch nur durch Sponsoren und eine Förderung vom DFB. „Ohne Sponsoren kannst du definitiv die Liga nicht bereisen“, berichtet der Coach.

Ein richtiges Event sollen zudem die Heimspiele in der Bundesliga Süd werden. Zukünftig unterstützen Einlaufkinder und Ballmädchen die Forsterner U17, für die es bereits am 16. September (14 Uhr) erstmals auf heimischem Rasen um die Punkte geht. Zu Gast sind die U17-Juniorinnen des VfL Sindelfingen Ladies.

Der Bundesliga-Kader

Tor: Veronika Wimmer, Hannah Eifler, Mavi Forstmeier. Abwehr: Vicky Mitterer, Veronika Lang, Josephine Mroncz, Sarah Britzke, Alicia Greiner.

Mittelfeld: Ronja Buttstedt, Emma Neumeier, Amelie Mayr, Leonie Gollwitzer, Emily Fechner, Emilia Strube, Olivia Trauttmansdorff, Yanica Moritz. Sturm: Emma Reinwald, Hannah Ram, Elisabeth Ley, Luisa Müller, Martyna Binkul, Teresa Frizberg.

Trainer-Stab: Nicolas Kirsch, Max Kaifel, Hans-Jürgen Lukschanderl. Team-Manager: Era Toplana. Mannschaftsarzt: Dr. med. Felix Förschner. Mental-Trainerin: May Holtmann Athletik-Trainer: Verena Maier, Simon Klawe.

Torwart-Trainer: Christina Kink, Wolfgang Häusler.

Betreuerin: Carina Wöll.

Der halbe Kader sind Neuzugänge

Bundesliga-Logo auf dem Trikot