FC Hohenpolding: Chancen vergeben verboten!

Von: Tobias Fischbeck

Teilen

Zu viel grün um ihn rum: Berglerns Michael Faltermeier (liegend) muss sich der Eichenrieder Übermacht – Maxi Kirmeyer (r.) und Basti Mandler – erwehren. Morgen ist die Eintracht beim SC Moosen am Ball. © GÜNTER HERKNER

Der FC Hohenpolding braucht gegen Ligaprimus Moosinning 2 einen Sahnetag

Landkreis – Die Kreisklasse blickt am Sonntag nach Hohenpolding, wo der FC Hohenpolding mit einem Sieg gegen den FC Moosinning 2 nicht nur viel Selbstvertrauen tanken, sondern zumindest dem Kampf um Platz zwei offen halten will. Anders die Lage des Gegners: Gewinnt Moosinning, hätte der Spitzenreiter zumindest einen Verfolger endgültig abgeschüttelt. Moosinning ist klarer Favorit, das weiß auch FCH-Spielertrainer Thomas Bachmaier: „Ich hoffe, wir kommen an die sehr disziplinierte Leistung ran, die wir gegen Buch gezeigt haben. Die Chancen, sollten wir welche bekommen, müssen wir dann aber besser zu Ende spielen.“ Der FCH muss weitere Ausfälle verkraften: Thomas Neumaier und Vincent Seelig sind krank, Thomas Hönninger fehlt verletzt. Beim FCM feiern Marco Bertsch, Sebi Schmid und Spielertrainer Manuel Gröber ihr Comeback.

Von Rückkehrern kann der SC Moosen vor dem Verfolger-Duell mit dem SV Eintracht Berglern nur träumen. Die Sorgen an der Vils sind groß. So musste der Rückrunden-Auftakt bereits wegen Corona abgesagt werden. 17 Spieler der Ersten und Zweiten hatten sich infiziert. „Wir freuen uns aber, endlich in die Rückrunde zu starten“, sagt Trainer Maxi Bauer, der definitiv auf die verletzten Thomas Forsthuber und Michael Willmes verzichten muss. Besser sieht es beim Gegner aus. Laut Berglerns Coach Nino Filippetti sind bis auf Max Falkenberg alle Spieler an Bord.

Aufwärts geht es auch beim SV Buch. Zwar war das nicht in der Punktausbeute abzulesen, aber spielerisch verbessert zeigte sich der SV Buch beim Auftakt in Hohenpolding unter dem neuen Spielertrainer Dominic Fumelli sehr wohl. Dennoch steht man mit nur zwei Punkten mit einem Bein in der A-Klasse. Auch gegen Oberding wird es schwer, selbst wenn beim TuS Markus Holzmann (Kreuzband) Tassilo Fröhlich (Schulter) und Philipp Böhm (Sprunggelenk) ausfallen. Bernd Lehmer und Alex Neumaier kehren aus dem Urlaub zurück. Drei Ausfälle meldet der FC Hörgersdorf vor der Partie gegen Rot-Weiß Klettham: Florian Landersdorfer, Sebastian Deuschl und Stefan Drobilitsch.

Nicht das Personal, sondern das „Grotten-Spiel“ gegen Finsing 2 (0:4), beschäftigt Tiemo Wennrich: „Gegen Aspis Taufkirchen erwarte ich jetzt eine Reaktion“, sagt der Spielertrainer des TSV Isen, der nun Daniel Hironimus, Patrick Simeth und Marc Obermeier wieder im Kader hat.

Auch Aspis-Coach Leo Balderanos ist nicht zufrieden. Er bemängelte das Defensiv-Verhalten seiner Mannschaft, dennoch seien die vollen drei Punkte das Ziel für das Auswärtsspiel. Orhan Ibil und der Spielertrainer selbst werden diesmal wieder spielen können.

Personell sieht es auch beim SV Eichenried gut aus, der gegen Finsings Reserve mit voller Kapelle antreten kann. FCF-Coach Thomas Bonnet weiß, was der vorletzte Tabellenplatz bedeutet: „Wir haben nur noch Endspiele.“ Für den erkrankten Michael Helneder spielt Stefan Jell.