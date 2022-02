Christian Daimer verlängert beim FC Fraunberg - „Unsere Mannschaft hat noch mehr Potenzial“

Auf weitere gute Zusammenarbeit: Fraunbergs Fußballchef Gerhard Gels hat mit dem Trainerduo Christian Daimer und Gerhard Lex (v. l.) bereits verlängert. © Eicke Lenz

Vorzeitig hat der FC Fraunberg mit Spielertrainer Christian Daimer und Co-Trainer Gerhard Lex den zum Juni auslaufenden Trainervertrag verlängert.

Fraunberg – Der Tabellenvierte der A-Klasse 8 hat sich zum Ende der Winterpause mit dem Trainerduo zusammengesetzt, und man war sich nach dem Gespräch schnell einig, den laufenden Trainervertrag zu verlängern. Fußball-Abteilungsleiter Gerhard Gels: „Wir sind mit der Arbeit unseres Trainerteams voll zufrieden und haben uns deshalb schon jetzt dazu entschlossen, mit beiden Trainern auch die nächste Saison zu bestreiten.“

Der vierte Tabellenplatz spiegelt laut Gels die Kräfteverhältnisse der A-Klasse wider. „Das Maß aller Mannschaften ist die SpVgg Altenerding.“ Türkgücu Erding führt das Verfolgertrio an, einen Punkt dahinter folgen die SG Reichenkirchen und der FCF. Lex: „Wir wollen unsere Hausaufgaben machen, um bei einem Ausrutscher der anderen eingreifen zu können.“ Wie berichtet, wurde der Kader mit Torwart Jonas Gutwirth vom SC Moosen, Johannes Daschinger vom Lokalrivalen SG Reichenkirchen und Justin Rosenberger erweitert. „Justin hat in unserer Jugend gespielt, zuletzt aber war er nicht mehr aktiv“, sagt Gels.

Auch für Trainer Daimer ist die Vertragsverlängerung gewünscht: „Es macht einfach Spaß, mit dem Team zu arbeiten. Wir verstehen uns auf und auch neben dem Platz gut, und wir sind in Fraunberg zuhause. Unsere Mannschaft ist jung und hat noch mehr Potenzial, als sie bisher abgerufen hat.“ Ein weiterer Trumpf sei die in Eigenleistung erstellte Anlage mit Plätzen und Sportheim. „Das trägt auch zur guten Stimmung im Verein bei“, sagt Daimer, dem vor der Zukunft nicht bange ist. „Dank unserer guten Nachwuchsarbeit werden wir auch wie bisher talentierte Jugendspieler weiter fördern und an die erste und zweite Mannschaft heranführen. Gut ist auch, dass wir mit Barthe Rosenhuber einen erfahrenen Trainer für die zweite Mannschaft haben.“ (Eicke Lenz)